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Китайский автобренд VGV раскрыл оснащение кроссовера U70 Plus для российского рынка

Модель будет представлена в двух комплектациях, сообщает в четверг, 27 августа 2026 года, "Автопилот". Старт продаж запланирован на сентябрь.

Автомобиль VGV

(Иллюстрация)

©Sergey Denisenko/Shutterstock/Fotodom

Габариты автомобиля: длина – 4825 мм, колесная база – 2800 мм, дорожный просвет – 200 мм. Спереди установлена независимая подвеска типа Макферсон, сзади – многорычажная. Объем багажника варьируется от 201 до 1800 л при сложенных сиденьях второго и третьего рядов. Привод передний.

U70 Plus оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 146 л. с. (270 Н·м), соответствующим экоклассу "Евро-5". Разгон с места до 100 км/ч занимает 10 с, максимальная скорость – 185 км/ч. Доступны две коробки передач: 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатая роботизированная. Средний расход топлива заявлен на уровне 7,5 л на 100 км. Двигатель адаптирован под бензин АИ-92, объем топливного бака – 58 л.

В базовой комплектации "Стиль" предусмотрены отделка салона экокожей, мультимедийная система на базе Android с 10,25-дюймовым дисплеем, цифровая панель приборов и аудиосистема с четырьмя динамиками. Список также включает электрорегулировку сиденья водителя и кондиционер с воздуховодами для второго ряда. В состав зимнего пакета входят подогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок омывателя и боковых зеркал.

Снаружи кроссовер оснащен светодиодной оптикой и противотуманными фарами, комплектуется 19-дюймовыми колесными дисками, рейлингами и тонировкой. В стандартное оснащение входят набор систем безопасности, ассистенты старта на подъеме и контроля спуска, выбор режимов движения, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, круиз-контроль, задние парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

Топ-версия "Ультра" дополнена боковыми подушками безопасности и элементами спортивного оформления кузова. Внутри предусмотрены панорамная крыша с электроприводом люка, электроприводы пятой двери и складывания зеркал, подогрев сидений второго ряда, дополнительная подсветка и аудиосистема с шестью динамиками. В качестве опции предлагается отделка коричневой экокожей, пишет "Автопилот".

Что известно об автобренде VGV

VGV (Victory Go Victory) – молодой китайский автомобильный бренд, основанный в 2019 году и являющийся легковым подразделением крупного государственного машиностроительного концерна Sinotruk. Бренд специализируется на производстве среднеразмерных кроссоверов, внедорожников и пикапов бюджетного и среднеценового сегмента.

VGV официально присутствует в РФ с мая 2024 года. Сборка машин для российского рынка налажена в Беларуси на заводе "Юнисон".

Актуальный модельный ряд VGV в России

  • VGV U70 Pro. Крупный семейный кроссовер с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (143 л. с.), работающим в паре с 6-ступенчатой механической или классической автоматической коробкой передач. Имеет дорожный просвет 200 мм.
  • VGV U75 Plus. Более мощная и динамичная версия кроссовера. Оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем (199 л. с.) и 8-ступенчатым гидротрансформаторным "автоматом".

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Метки: автомобили
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