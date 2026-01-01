Пять новых моделей от Esteo: какие машины представит бренд на рынке в ближайшие три года

График выхода и модели

Вторая половина 2026 года: дебют нового гибридного кроссовера D-класса.

2027 год: появление на рынке трех автомобилей – обновленного Exlantix ET, внедорожника V25 и флагманской модели EX9.

2028 год: премьера нового внедорожника V29, который станет главой семейства V.

Технические характеристики, комплектации и цены машин не разглашаются, пишет Quto.ru.

Сейчас Esteo предлагает россиянам кроссоверы MX, Exlantix ET, ET8 и внедорожник V27.

Что известно об автобренде Esteo

Esteo – новый автомобильный бренд премиум-класса, запущенный весной 2026 года. Марка создана в рамках стратегического партнерства AGR Automotive Group и китайской компании Defetoo. Фактически под маркой Esteo в России выпускаются и продаются глубоко модернизированные и адаптированные машины суббренда Exeed (принадлежит Chery), постепенно заменяя исходный китайский бренд на российском рынке.

Сборка автомобилей организована по полному циклу (включая сварку и окраску кузовов) на бывшем заводе General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург). Первенцем бренда стал среднеразмерный кроссовер Esteo MX (адаптированная и обновленная версия Exeed TXL). Машина оснащена 2,0-литровым турбомотором (197 л. с.), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цена Esteo MX у дилеров составляет порядка 4–4,3 млн рублей.