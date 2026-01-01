Пять новых моделей от Esteo: какие машины представит бренд на рынке в ближайшие три года

График выхода и модели
- Вторая половина 2026 года: дебют нового гибридного кроссовера D-класса.
- 2027 год: появление на рынке трех автомобилей – обновленного Exlantix ET, внедорожника V25 и флагманской модели EX9.
- 2028 год: премьера нового внедорожника V29, который станет главой семейства V.
Технические характеристики, комплектации и цены машин не разглашаются, пишет Quto.ru.
Сейчас Esteo предлагает россиянам кроссоверы MX, Exlantix ET, ET8 и внедорожник V27.
Что известно об автобренде Esteo
Esteo – новый автомобильный бренд премиум-класса, запущенный весной 2026 года. Марка создана в рамках стратегического партнерства AGR Automotive Group и китайской компании Defetoo. Фактически под маркой Esteo в России выпускаются и продаются глубоко модернизированные и адаптированные машины суббренда Exeed (принадлежит Chery), постепенно заменяя исходный китайский бренд на российском рынке.
Сборка автомобилей организована по полному циклу (включая сварку и окраску кузовов) на бывшем заводе General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург). Первенцем бренда стал среднеразмерный кроссовер Esteo MX (адаптированная и обновленная версия Exeed TXL). Машина оснащена 2,0-литровым турбомотором (197 л. с.), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цена Esteo MX у дилеров составляет порядка 4–4,3 млн рублей.