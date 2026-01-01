Раскрыты стоимость и спецификации полноприводного кроссовера Jeland J6 российской сборки

Версия AWD оснащается двигателем SQRF4J16 мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Н·м в паре с преселективным роботом 7DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями. Переднеприводная модификация использует 1,5-литровый мотор на 147 л.с. и 210 Н·м.

Разница в агрегатах объясняет расхождения на официальном сайте: промо-страница временно показывает данные базовой версии, а руководство по эксплуатации уже описывает агрегаты полноприводной. До 100 км/ч полноприводный J6 разгоняется за 9,9 секунды – на 0,1 секунды быстрее переднеприводного.

Система полного привода включает электромагнитную многодисковую муфту, подключающую заднюю ось при снижении сцепления передних колес, и функцию электронной имитации блокировки дифференциала. Доступны шесть режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad. Ходовая часть – полностью независимая подвеска с шинами размерности 235/55 R18.

Комплектацию "Престиж" для полноприводной версии дополнительно расширили: появились цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма, более производительный восьмиядерный процессор мультимедийной системы и легкосплавные диски нового дизайна. Также в оснащение входят панорамная крыша площадью 1,45 кв. м, вентиляция передних сидений, полный зимний пакет (обогрев ветрового стекла и форсунок), многослойное акустическое остекление, аудиосистема с восемью динамиками и система кругового обзора 540° с функцией "прозрачного шасси".

Продажи переднеприводных версий J6 начались в июне, цены стартуют от 2.300.000 рублей за комплектацию "Актив".

Выпуск кроссовера по полному циклу организован на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом – бывшей площадке General Motors. Модель представляет собой локализованный вариант китайского Jaecoo J6 концерна Chery с усиленной антикоррозийной и антигравийной обработкой кузова.