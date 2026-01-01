"Было много слухов об этом, и мы можем подтвердить, что Top Gear возвращается", – приводит слова Хаварда The Guardian.

Он, правда, отказался назвать, кто станет хедлайнером шоу. По слухам, им может стать комик Джимми Карр.

"Джимми стал бы классным ведущим, но я не буду обсуждать это сегодня", – сказал Хавард.

По его словам, в ближайшем будущем будет новая информация.

В СМИ и соцсетях муссируются также кандидатуры регбиста Джо Марлера, модели Джоди Кидд, известнейшего шеф-повара Гордона Рэмзи, актера Роуэна Аткинсона. Все они так или иначе связаны с автомиром или принимали участие в съемках Top Gear ранее.

История Top Gear началась в 1977 году. Особенно успешными были 2000-е годы, когда ведущими выступали Джереми Кларксон, Ричард Хэммонд и Джеймс Мэй.

В 2012 году, на пике своей популярности, Top Gear попала в Книгу рекордов Гиннесса как телепрограмма с самой широкой аудиторией среди документально-развлекательных шоу. На тот момент шоу транслировали в 170 странах мира, а средняя аудитория каждого эпизода достигала 350 млн человек.

Загадочный Стиг, рубрика "Звезда в бюджетном автомобиле", абсурдные испытания старых машин – все это было в том Top Gear.

Контракт Кларксона не продлили в мае 2015 года, после чего случилась странная история: он ударил продюсера. Потом, впрочем, выступил с формальными извинениями.

В результате троица занялась проектом The Grand Tour на Amazon Prime Video. Кларксон отметился еще и любопытным сериалом "Ферма Кларксона". В июне 2026 года он сообщил, что у него диагностировали рак, но сериал все же продлили на еще один сезон.

В Top Gear же пришли Крис Эванс и Мэтт ЛеБлан (известный по "Друзьям"), а с 2018 года – Эндрю "Фредди" Флинтофф, Пэдди Макгиннес и Крис Харрис. В 2022 году Флинтофф серьезно пострадал при съемках программы, после чего в BBC объявили о приостановке шоу на обозримое будущее.