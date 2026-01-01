Toyota отзывает более полумиллиона Camry Hybrid в США

Кампания затрагивает 508.354 гибридных седана Toyota Camry 2025–2026 годов выпуска, дилеры бесплатно обновят программное обеспечение.

При запуске автомобиля возможен сбой в работе приборной панели, из-за которого критически важная информация перестает отображаться. Помимо указателей поворота и аварийной сигнализации, отключается система оповещения о непристегнутом ремне безопасности и напоминание о ключе. NHTSA предупредило, что это повышает риск аварии или травм.

Это не первый подобный отзыв Toyota. Ранее компания уже отзывала более 13,6 тыс. автомобилей из-за ошибки в программном обеспечении, отвечающем за работу комбинации приборов. Сообщалось и об отзыве около 162 тыс. машин в США из-за неисправности мультимедийного дисплея.