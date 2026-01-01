Турбомотор 1,5 л, 6-ступенчатый "робот" и передний привод: раскрыты характеристики нового кроссовера Votour V5

Как пишет Autonews.ru, на старте модель предложат с бензиновым турбомотором 1,5 л мощностью 147 л.с., шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Votour V5 выполнен в кузове с силуэтом фастбека и покатой линией крыши. В оснащение входят 19-дюймовые легкосплавные диски, многоуровневая решетка радиатора, двухъярусная светодиодная оптика и узкие дневные ходовые огни. Также заявлены скрытые дверные ручки, светодиодные задние фонари и спортивный спойлер.

Что известно о новом автомобильном бренде Votour

Марка Votour – это новый локальный автомобильный бренд, созданный российским холдингом "АГР" (AGR Automotive Group) для выпуска машин на бывших мощностях иностранных автоконцернов. По аналогичной схеме холдинг уже развивает марку Solaris на экс-заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Появление нового бренда позволяет организовывать сборку и продажи машин китайского происхождения без прямого использования оригинальных названий восточных концернов-партнеров.

Официально технологический партнер марки не раскрывается, однако вся модельная линейка Votour строится на архитектуре автомобилей компании Chery и ее суббрендов (в частности, марки Jetour). Логистика и поставка машинокомплектов осуществляются в рамках соглашений по контрактной сборке. На текущий момент под новым брендом планируется выпускать только кроссоверы.

Производство автомобилей Votour на российском заводе сразу начинается по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов. В планах холдинга "АГР" значится поэтапное углубление локализации. В первую очередь речь идет о переходе на российские технологические жидкости, аккумуляторы и шины, а также о русификации и адаптации штатного программного обеспечения медиасистем.

Автозавод в Сестрорецке – от мощностей Hyundai к проектам холдинга "АГР"

Производственная площадка в Сестрорецке – это бывший автомобильный завод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Предприятие, запущенное в 2010 году, являлось одним из самых современных и высокотехнологичных автомобильных заводов в РФ. До весеннего простоя 2022 года здесь по полному циклу выпускались массовые модели легковых автомобилей и кроссоверов, занимавшие лидирующие позиции на российском рынке.

В начале 2024 года холдинг "АГР" (AGR Automotive Group) завершил сделку по покупке 100% долей российского юридического лица корейского концерна. В периметр этой сделки вошел как основной действующий завод в Сестрорецке, так и отдельная законсервированная производственная площадка в Шушарах на юге Санкт-Петербурга. Инфраструктура сестрорецкого предприятия была полностью сохранена в рабочем состоянии. Высокий уровень автоматизации цехов сварки и окраски позволил новому собственнику оперативно возобновить работу конвейера, а затем подготовить его к интеграции новых азиатских технологических платформ.

Осенью 2026 года на заводе в Сестрорецке стартовало производство моделей новых партнеров холдинга "АГР" – после завершения глубокой модернизации программного обеспечения робототехнических комплексов и перенастройки штамповочного оборудования под другие кузова. Предприятие полностью сохранило свой статус площадки полного цикла.

С какими автомобилями будет конкурировать Votour V5 на российском рынке?