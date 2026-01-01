В Китае представили внедорожник Xingtan 5X в стиле Land Rover Defender

Экстерьер построен вокруг защитного пластикового обвеса. Накладки на колесных арках и порогах, глянцевые черные рамки остекления. На распашной пятой двери закреплен бокс с запасным колесом. Ручки дверей механические. Светодиодная оптика оформлена в ретро-ключе, бамперы выполнены массивными, двери – широкими и тяжелыми. Об этом в среду, 12 августа 2026 года, пишут на сайте "Китайские автомобили".

Габариты Xingtan 5X достигают 5000 мм в длину (с учетом заднего бокса), 2000 мм в ширину и 1910 мм в высоту. Колесная база – 2875 мм. Снаряженная масса варьируется от 1765 до 2355 кг в зависимости от силовой установки. Дорожный просвет составляет 200 мм, что позволяет выезжать на легкое бездорожье.

Линейка силовых агрегатов включает три варианта.

Бензиновая версия развивает 254 л. с.

Гибрид построен вокруг ДВС мощностью 143 л. с. и электромоторов. Суммарная отдача – 544 л. с.

Электрическая модификация оснащается одним электродвигателем на 309 л. с. Характеристики тяговой батареи и точный запас хода в документах не указаны.

Ожидается, что Xingtan 5X оснастят комплексом автономного управления от Huawei. При этом, судя по опубликованным изображениям, лидар на кузове отсутствует.

По оценкам, вывод модели на рынок Китая состоится до конца 2026 года. В качестве основных конкурентов рассматриваются соразмерные вседорожники Jetour.