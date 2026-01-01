Водородный болид Hydromax разогнали до рекордных 654 км/ч

Показатель рассчитан как средняя скорость по итогам двух заездов на соляных равнинах Бонневилля в американском штате Юта. За рулем 9,75-метрового Hydromax, разработанного британской компанией JCB, находился 64-летний Энди Грин, в прошлом пилот ВВС Великобритании.

Машина оснащена двумя водородными двигателями внутреннего сгорания суммарной мощностью около 1,6 тыс. лошадиных сил. Эти моторы смешивают сжатый водород с воздухом, после чего смесь воспламеняется, создавая мощные импульсы энергии. Прежний рекорд для водородных автомобилей составлял 185,5 мили в час (298,5 км/ч).

По словам Грина, во время заезда температура в салоне поднималась до 50 градусов, однако он тщательно готовился к подобным условиям – проводил долгие тренировки в спортзале и привыкал к жаре в горячих ваннах.

"Покрытие с низким коэффициентом трения и сухой пустынный воздух способствуют достижению высоких скоростей и привлекают гонщиков с момента проведения первой гонки в этом регионе в 1914 году", – пишет Sky News.

Грин известен и другим достижением: в 1997 году он стал первым и до сих пор единственным человеком, преодолевшим звуковой барьер на автомобиле. Тогда в пустыне Блэк-Рок в Неваде он разогнал реактивный ThrustSSC с двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey общей мощностью около 100 тыс. лошадиных сил до средней скорости 763,035 мили в час (1228 км/ч).