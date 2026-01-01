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Водородный болид Hydromax разогнали до рекордных 654 км/ч

Международная автомобильная федерация (FIA) подтвердила результат – 406,32 мили в час (654 км/ч), зафиксированные на автомобиле, работающем на водородном топливе. Об этом в среду, 12 августа 2026 года, сообщил телеканал Sky News.

Автомобиль на водородном топливе, на котором британский автогонщик Энди Грин установил мировой рекорд

Автомобиль на водородном топливе, на котором британский автогонщик Энди Грин установил мировой рекорд

©ZumaTASS

Показатель рассчитан как средняя скорость по итогам двух заездов на соляных равнинах Бонневилля в американском штате Юта. За рулем 9,75-метрового Hydromax, разработанного британской компанией JCB, находился 64-летний Энди Грин, в прошлом пилот ВВС Великобритании.

Машина оснащена двумя водородными двигателями внутреннего сгорания суммарной мощностью около 1,6 тыс. лошадиных сил. Эти моторы смешивают сжатый водород с воздухом, после чего смесь воспламеняется, создавая мощные импульсы энергии. Прежний рекорд для водородных автомобилей составлял 185,5 мили в час (298,5 км/ч).

По словам Грина, во время заезда температура в салоне поднималась до 50 градусов, однако он тщательно готовился к подобным условиям – проводил долгие тренировки в спортзале и привыкал к жаре в горячих ваннах.

"Покрытие с низким коэффициентом трения и сухой пустынный воздух способствуют достижению высоких скоростей и привлекают гонщиков с момента проведения первой гонки в этом регионе в 1914 году", – пишет Sky News.

Грин известен и другим достижением: в 1997 году он стал первым и до сих пор единственным человеком, преодолевшим звуковой барьер на автомобиле. Тогда в пустыне Блэк-Рок в Неваде он разогнал реактивный ThrustSSC с двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey общей мощностью около 100 тыс. лошадиных сил до средней скорости 763,035 мили в час (1228 км/ч).

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Метки: автомобили рекорд
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