Чемпион "Формулы 1" Ландо Норрис станет героем сериала

Рабочее название сериала – "Ландо". Предполагается, что он будет состоять из трех частей, а выйдет в свет в следующем году.

Создатели обещают совершенно новый взгляд на 26-летнего британца, "человека, который не только защищает корону, но также дает беспрецедентный доступ к более личным сторонам своей жизни, к тому, что важно для него за пределами трека".

По словам Норриса, часть съемок уже позади, причем "ему было очень весело".

"Я очень серьезно вовлечен в это, поэтому, надеюсь, людям понравится зрелище происходящего за кулисами", – говорит гонщик.

Режиссером утвержден Бен Фетеан (Ben Phethean), он работал над такими проектами как "Race Across the World" (2019), "Britain's Busiest Airport: Heathrow" (2015 – 2019), "24 Hours in Police Custody" (2023 – 2025), "Paramedics: Britain's Lifesavers" (2020).

Продюсером сериала выступает Клэр Литтл, исполнительными продюсерами – Том Килинг, Уоррен и Джон Смиты.

Ландо Норрис – британский гонщик, родился в 1999 году в Бристоле. Участвовал в гонках на картах с восьми лет, потом сменил несколько гоночных серий. Наконец, в 2019 году присоединился к гоночной команде F1 McLaren. За восемь сезонов он 48 раз поднимался на подиум, одержал победу в 13 Гран-При, а в 2025 году увенчал свою карьеру чемпионским титулом.

В текущем сезоне Норрис пока четвертый с 159 очками. Он довольно сильно отстает от своих соотечественников Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, которые делят второе – третье место с 183 очками. Первый – Кими Антонелли с 242. Однако два последних Гран-при – Венгрии и Нидерландов – выиграл именно Норрис.