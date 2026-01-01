Кейт Уинслет и Максин Пик сыграют главные роли в мини-сериале Netflix о скрывающихся от погони сестрах

"Неслыханное" расскажет историю сестер, которые скрываются от преследования после некоего акта мести, который почему-то принес не удовлетворение, а множество проблем. По ходу развития сюжета станет понятно, что подтолкнуло их к тому акту мести. Однако перед зрителями встанет и другой вопрос. Действительно ли сестры хотят сбежать?

Режиссером мини-сериала станет Муния Аки, она известна по работе над такими сериалами как "Ночные вызовы", "Точка кипения", "Дом Гиннессов". В числе исполнительных продюсеров – Уинслет и Торн, а также Марк Херберт, Эмили Феллер (Warp Films), Ханна Уолтерс и Стивен Грэм (Matriarch Productions), Диди Гарднер, Джереми Кляйнер, Нина Воларски (Plan B).

Торн занимался сценариями к "Молокососам", "Отбросам", "Бесстыдникам", "Это Англия’86", "Это Англия’88", множеству других сериалов. В 2026 году из-под его пера вышел сценарий телевизионной адаптации "Повелителя мух".

Кейт Уинслет – известнейшая британская актриса, лауреат "Оскара" (2009), трех BAFTA (1996, 2009, 2016), пяти "Золотых глобусов" и множества других наград. Возможно, самая знаменитая ее работа (тут, конечно, могут быть другие мнения) – роль Розы Дьюитт Бьюкейтер в "Титанике" (1997). Играла также в "Разуме и чувствах", "Вечном сиянии чистого разума", "Волшебной стране", "Чтеце", "Дороге перемен".

Максин Пик – актриса куда менее известная, но тоже из Соединенного Королевства. Снималась в сериале "Бесстыдники" (не американском, британском), драмах BBC One "Шелк" и "Деревня". Появлялась в одном из эпизодов "Черного зеркала".

Мини-сериалы от Netflix имеют законченный сюжет и состоят всего из одного сезона. Наиболее нашумевшими были "Ход королевы", "Монстры", "Изобретая Анну", "Грызня".