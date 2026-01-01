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Кейт Уинслет и Максин Пик сыграют главные роли в мини-сериале Netflix о скрывающихся от погони сестрах

Cериал получил название "Неслыханное" (The Unheard), состоять он будет из пяти серий (формат Netflix Limited). Съемки намечены на 2027 год. Сценаристом выступает Джек Торн, сообщает The Hollywood Reporter 26 августа 2026 года, в среду.

Актрисы Кейт Уинслет и Максин Пик сыграют в новом сериале Netflix

Актрисы Кейт Уинслет и Максин Пик (иллюстрация создана нейрогенеративной сетью)

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

"Неслыханное" расскажет историю сестер, которые скрываются от преследования после некоего акта мести, который почему-то принес не удовлетворение, а множество проблем. По ходу развития сюжета станет понятно, что подтолкнуло их к тому акту мести. Однако перед зрителями встанет и другой вопрос. Действительно ли сестры хотят сбежать?

Режиссером мини-сериала станет Муния Аки, она известна по работе над такими сериалами как "Ночные вызовы", "Точка кипения", "Дом Гиннессов". В числе исполнительных продюсеров – Уинслет и Торн, а также Марк Херберт, Эмили Феллер (Warp Films), Ханна Уолтерс и Стивен Грэм (Matriarch Productions), Диди Гарднер, Джереми Кляйнер, Нина Воларски (Plan B).

Торн занимался сценариями к "Молокососам", "Отбросам", "Бесстыдникам", "Это Англия’86", "Это Англия’88", множеству других сериалов. В 2026 году из-под его пера вышел сценарий телевизионной адаптации "Повелителя мух".

Кейт Уинслет – известнейшая британская актриса, лауреат "Оскара" (2009), трех BAFTA (1996, 2009, 2016), пяти "Золотых глобусов" и множества других наград. Возможно, самая знаменитая ее работа (тут, конечно, могут быть другие мнения) – роль Розы Дьюитт Бьюкейтер в "Титанике" (1997). Играла также в "Разуме и чувствах", "Вечном сиянии чистого разума", "Волшебной стране", "Чтеце", "Дороге перемен".

Максин Пик – актриса куда менее известная, но тоже из Соединенного Королевства. Снималась в сериале "Бесстыдники" (не американском, британском), драмах BBC One "Шелк" и "Деревня". Появлялась в одном из эпизодов "Черного зеркала".

Мини-сериалы от Netflix имеют законченный сюжет и состоят всего из одного сезона. Наиболее нашумевшими были "Ход королевы", "Монстры", "Изобретая Анну", "Грызня".

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Метки: сериалы
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