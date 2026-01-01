Кит Харингтон заменит Николаса Холта в роли Златопуста Локонса в сериале "Гарри Поттер"

Сам Холт покинул проект, а официально названная причина – привычный для индустрии "конфликт расписаний". Тем не менее выбор выглядит нетипично резким с учетом недавнего утверждения актера и масштаба франшизы. Студия оперативно закрыла вакансию, поставив на место Локхарта звезду "Игры престолов". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Инсайдеры связывают разворот с репутационными рисками на фоне продолжающихся дискуссий вокруг Дж.К. Роулинг. По их версии, Холт предпочел не примыкать к потенциально токсичной повестке, чтобы избежать долгосрочных последствий для карьеры.

Харингтон, напротив, воспринимается как менее уязвимый к подобным штормам вокруг имен и высказываний. Его участие вряд ли произведет такой же резонанс, какой вызвал бы окончательный выбор в пользу Холта, и потому может обойтись проекту без лишнего медийного перегрева.

Отдельно накаляет атмосферу давний призыв актера ("Одни из нас", "Фантастическая четверка") Педро Паскаля к бойкоту всего, что связано с "Гарри Поттером", после того как Роулинг публично поддержала решение Верховного суда Великобритании, юридически закрепившее определение "женщины" как исключительно биологической.

Паскаль тогда резко прошелся по позиции писательницы, назвав ее "отвратительной чушью" и "мерзким поведением неудачницы", поддержав активистский бойкот.

При этом сериал "Гарри Поттер" для HBO остается одним из самых ожидаемых релизов ближайших лет. Скандалы подогревают повестку, но интерес аудитории, судя по всему, только растет.

Что будет во втором сезоне сериала "Гарри Поттер"

В основу второго сезона сериала "Гарри Поттер" от HBO ляжет сюжет книги "Гарри Поттер и Тайная комната".

Главной темой сезона станет возвращение древнего ужаса в Хогвартс. Таинственный наследник Слизерина откроет Тайную комнату. Опасный монстр начнет нападать на маглорожденных студентов школы.

Гарри, Рон и Гермиона попытаются остановить эти нападения. Важной уликой для них станет заколдованный дневник Тома Реддла. Артефакт покажет Гарри события пятидесятилетней давности.

Параллельно в школе сменится преподаватель защиты от темных искусств. Учеников возглавит эксцентричный и самовлюбленный писатель Гилдерой Локхарт.

Также на экранах впервые появятся другие ключевые персонажи. Сюжет введет домовика Добби, Люциуса Малфоя и призрака Плаксы Миртл.