Звезда "Супермена" Николас Холт получил роль в "Гарри Поттере"

В главных ролях заявлены Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Среди ключевых участников также числятся Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп) и Джанет МакТир (Минерва Макгонагалл).

На новом этапе к ансамблю присоединяется звезда недавнего "Супермена" Николас Холт. Актер утвержден на одну из центральных ролей второго сезона и воплотит Златопуста Локонса из "Гарри Поттера и Тайной комнаты". Об этом пишет Deadline.

Его герой – тщеславный, саморекламирующийся и одержимый славой волшебник, который на деле оказывается ловким присвоителем чужих подвигов. Чтобы скрыть правду, он стирает память тем, кто знает его темные секреты.

По приглашению Дамблдора Локонс приходит в Хогвартс преподавать защиту от Темных искусств.

В его активе – пять наград журнала Witch Weekly за самую обаятельную улыбку и целая полка бестселлеров о схватках с темными существами, с которыми он якобы имел дело. В киноверсии 2002 года персонажа сыграл Кеннет Брана.

Для Холта эта работа станет третьим крупным проектом на телевидении после подростковой драмы "Молокососы" и комедийного сериала Hulu "Великая", где его игра была отмечена номинациями на "Эмми" и "Золотой глобус".

Съемки первого сезона сериала "Гарри Поттер" и сюжет

Съемки первого сезона проходили преимущественно в Великобритании на легендарной студии Leavesden компании Warner Bros. в пригороде Лондона, где снимались и оригинальные фильмы. Часть натурных съемок велась в исторических замках и соборах Англии и Шотландии, чтобы сохранить аутентичную атмосферу британских школ-пансионатов.

Сюжет сезона сосредоточен на детальной адаптации книги "Гарри Поттер и Философский камень". Из-за многосерийного формата в сценарий вернули многие книжные сцены, вырезанные из фильма 2001 года. Зрители увидят более подробную жизнь Гарри в семье Дурслей, детальный разбор уроков магии, историю появления квиддича и линии второстепенных персонажей, вроде призрака Пивза.

Шоураннеры проекта изначально заявили, что сериал станет "десятилетним обязательством" и будет максимально точно следовать первоисточнику Джоан Роулинг. Сама писательница принимает активное участие в производстве в качестве исполнительного продюсера и лично утверждает ключевые сценарные ходы.

Съемки дебютных серий уже полностью завершены и сейчас проект находится на стадии постпроизводства, где идет масштабная работа над компьютерной графикой и спецэффектами магического мира.