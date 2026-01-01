Новое окно выхода появилось в официальной публикации платформы, посвященной влиянию экранных экранизаций на продажи книг.

Финальный сезон "Ведьмака" включили в список проектов на "2027 год и позже" наряду с новыми частями "Бриджертонов", "Линкольна для адвоката", сериалом "Эпоха невинности" и проектом по романам Дэна Брауна.

Ранее платформа планировала выпустить продолжение осенью 2026 года, но летом сериал пропал из расписания. От прежних сроков в итоге отказались, несмотря на то что четвертый и пятый сезоны снимались подряд, а работа на съемочной площадке полностью завершилась еще в начале октября 2025 года.

Таким образом, финал выйдет примерно через два года после премьеры четвертого сезона, который появился на платформе 30 октября 2025 года, и спустя восемь лет после запуска всего сериала.

Издание Redanian Intelligence предполагает, что сервис выделил дополнительное время на постпродакшен и доводку эпизодов, чтобы завершить историю на высокой ноте.

Однако продюсер телеадаптации истории о Геральте из Ривии на Netflix Лорен Шмидт Хиссрих заявляла, что авторы сериала "Ведьмак" хотят взять паузу после выхода последних эпизодов пятого сезона, после чего они могут взяться за его продолжение.

В основу пятого сезона лягут заключительные романы цикла Анджея Сапковского – "Башня Ласточки" и "Владычица Озера", которые подведут черту под приключениями Геральта, Йеннифэр и Цири.

О чем сериал "Ведьмак"

"Ведьмак" (The Witcher) – это мрачный фэнтези-сериал от Netflix, снятый по мотивам одноименного цикла книг польского писателя Анджея Сапковского.

Действие разворачивается в вымышленном мире под названием Континент, где люди живут бок о бок с эльфами, краснолюдами, магами и опасными чудовищами.

Основные детали сюжета и мира

Главные герои. В центре истории три персонажа, чьи судьбы тесно переплетены – мутант и охотник на монстров Геральт из Ривии, могущественная чародейка Йеннифэр из Венгерберга и юная принцесса Цирилла (Цири), обладающая уникальной магической силой.

Главная интрига. После того как агрессивная империя Нильфгаард захватывает королевство Цинтра, Цири вынуждена скрываться, а Геральт должен найти ее и защитить, поскольку девочка связана с ним древним магическим обетом ("Правом Неожиданности").

Политический фон. Параллельно с охотой на чудовищ и поиском предназначения на Континенте разворачивается масштабная война за власть между королевствами Севера, империей Нильфгаард и Братством чародеев.

Актерский состав. В первых трех сезонах роль Геральта исполнял Генри Кавилл, а начиная с четвертого сезона (вышедшего в 2025 году) и в финальном пятом сезоне (ожидается в 2027 году) его заменил Лиам Хемсворт.

Краткий пересказ всех сезонов "Ведьмака"

За семь лет с момента премьеры сериал прошел путь от разрозненных историй о заказах на монстров до масштабной войны за судьбу Континента. Напоминаем ключевые события первых четырех глав, которые привели героев к финалу.

Первый сезон (2019)

Сюжет знакомит с тремя главными героями в разных временных линиях. Геральт странствует и связывает свою судьбу с принцессой Цинтры по закону "Права Неожиданности", а чародейка Йеннифэр обретает могущество и помогает остановить вторжение империи Нильфгаард.

В финале сезона агрессивный Нильфгаард захватывает Цинтру. Цири чудом спасается из разрушенного города и находит Геральта.

Второй сезон (2021)

Геральт увозит Цири в крепость ведьмаков Каэр Морхен и начинает обучать ее бою. Выясняется, что в девушке течет "Старшая кровь", способная открывать порталы между мирами.

Героям удается спасти Цири от древнего демона, но в финале раскрывается главная интрига: император Нильфгаарда Эмгыр – это родной отец девушки, который также пытается ее выследить.

Третий сезон (2023)

Геральт и Йеннифэр решают укрыть принцессу в академии магов на острове Танедд, но во время съезда чародеев происходит переворот. Могущественный маг Вильгефорц предает Братство, встает на сторону Нильфгаарда и тяжело ранит ведьмака.

Цири бежит через нестабильный портал в пустыню и добровольно отказывается от магии. В конце сезона она примыкает к банде молодых разбойников "Крысы", а оправившийся Геральт отправляется на юг, чтобы ее спасти.

Четвертый сезон (2025)

В этом сезоне роль Геральта перешла от Генри Кавилла к Лиаму Хемсворту, а главные герои действуют порознь. Ведьмак собирает разношерстный отряд и пробивается на юг, по пути получив от королевы Мэвы официальный титул Геральта Ривийского.

Йеннифэр создает тайную Ложу чародеек и в финале попадает в ловушку Вильгефорца. Тем временем на банду Цири выходит охотник за головами Лео Бонарт: он убивает всех ее друзей и берет девушку в плен.