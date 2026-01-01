Продолжение "Дней грома" с Энн Хэтэуэй и Томом Крузом выйдет в июне 2028 года

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Это первая совместная работа актеров. Подробности сюжета пока не раскрываются. Paramount Pictures назначила премьеру картины на 2 июня 2028 года, пишет Variety в воскресенье, 30 августа 2026 года. Фильм будет выпущен в формате IMAX.

Режиссером выступит Джонатан Левин ("Тепло наших тел", "Та еще парочка"). Круз, Джерри Брукхаймер и Томми Харпер станут продюсерами проекта.

"Дни грома" – "Топ Ган" для любителей гонок

"Дни грома" (Days of Thunder, 1990) – спортивная драма Тони Скотта с Томом Крузом, Николь Кидман и Робертом Дювалем. На съемках именно этой картины Круз познакомился с будущей женой: он и Кидман сыграли свадьбу в год премьеры. Звездный брак просуществовал до 2001 года.

В "Днях грома" Круз сыграл молодого гонщика NASCAR Коула Трикла, который сталкивается с более опытным соперником Роуди Бернсом и попадает в тяжелую аварию. В больнице он знакомится с врачом Клэр Левики (Кидман), между ними начинается роман. Постепенно Коул возвращается к соревнованиям и получает шанс доказать, что способен не просто быстро ездить, а стать настоящим профессионалом – научиться работать с командой, контролировать себя и побеждать не только соперников, но и собственную импульсивность.

Фильм задумывался как своего рода "Топ Ган" на гоночной трассе: те же продюсеры Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер, тот же Круз в роли самоуверенного молодого героя, наставник в исполнении Дюваля и акцент на зрелищных съемках. Фильм не стал классикой у критиков, поскольку его закономерно упрекали в чрезмерном сходстве с "Топ Ганом", но со временем приобрел культовый статус среди поклонников гонок NASCAR.

Бюджет картины составил около $60 млн, мировые сборы – примерно $157,9 млн, из них $82,7 млн в США и $75,25 млн за рубежом.

Том Круз сделал ставку на возвращения

На протяжении последних лет Том Круз участвует в больших франшизах и возвращается к персонажам, которые стали визитными карточками его карьеры.

После "Топ Ган: Мэверик" (2022), собравшего около $1,5 млрд в мировом прокате, он появился в двух фильмах серии "Миссия невыполнима" – "Смертельная расплата: Часть первая" (2023) и "Финальная расплата" (2025). В обеих картинах он вновь сыграл агента Итана Ханта.

2 октября 2026 года состоится премьера картины "Диггер". В этой сатирической экологической комедии режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту Круз исполняет роль миллиардера Диггера Роквелла. После катастрофы, которую он сам спровоцировал, герой пытается доказать, что способен спасти человечество. В картине также играют Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Риз Ахмед, Джон Гудман и Майкл Стулбарг.

В апреле Paramount официально объявила о съемках "Топ Ган 3". Сценарий находится в разработке. Кроме того, актер может вернуться к роли Уильяма Кейджа в фильме "Грань будущего 2". Проект с Эмили Блант остается в разработке. Конкретных сроков производства пока нет.

Хэтэуэй тут, Хэтэуэй там

После периода огромной популярности в начале 2010-х фильмография актрисы стала менее стабильной: на рубеже десятилетий она снималась в крупных проектах, которые не имели большого успеха.

В 2022 году у Хэтэуэй начался новый карьерный виток. Она стала чаще выбирать более сложные и рискованные роли, работать с независимыми режиссерами и одновременно активнее выступать как продюсер. Сериал "Не сработало", фильмы "Время Армагеддона", "Эйлин" и "Идея тебя" позволили ей расширить амплуа от психологически неоднозначных героинь до зрелой романтической роли.

Продолжение "Дней грома" станет для исполнительницы еще одним крупным проектом после исключительно насыщенного 2026 года. Актриса уже появилась в трех крупных релизах: музыкальной драме "Мать Мария", "Дьявол носит Prada 2" и "Одиссее" Кристофера Нолана.

Кроме того, 14 августа в США вышел фантастический триллер "На краю Оук-стрит" с Хэтэуэй и Юэном Макгрегором. Следующей работой актрисы станет триллер "Тайный дневник Верити". Это экранизация романа Колин Гувер, премьера которой запланирована на 2 октября 2026 года – ту же дату, что и "Диггер" с Крузом.