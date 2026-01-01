Фильм "На краю Оук-стрит" вышел в прокат: Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор оказались в мире динозавров

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Актеры, режиссер и композитор "На краю Оук-стрит"

Главные роли в картине Warner Bros. исполнили Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор, а также Мэйси Стелла и Кристиан Конвери. В актерский состав вошли Джордан Алекса Дэвис, Пи Джей Бирн и Крис Кой.

Фильм снял режиссер и сценарист Дэвид Роберт Митчелл, автор хоррора "Оно приходит за тобой" (It Follows) и неонуарной загадки "Под Сильвер-Лейк" (Under the Silver Lake). "На краю Оук-стрит" стал для Митчелла переходом к значительно более дорогому и масштабному кино. Производственный бюджет картины составляет примерно $85 млн.

Музыку написал Майкл Джаккино – один из наиболее известных современных голливудских композиторов, работавший над "Миром юрского периода", "Рататуем", "Суперсемейкой", "Бэтменом" Мэтта Ривза и множеством других проектов.

Улица-попаданец: что происходит в фильме

В центре истории – семья Платт: Грег в исполнении Юэна Макгрегора, его жена Дениз, которую играет Энн Хэтэуэй, и их дети Брайан и Одри. Семья живет на обычной американской пригородной улице Оук-стрит.

После загадочного космического события улица каким-то образом телепортируется вместе с домами, дорогами и жителями в неизвестное место. Это типичный фантастический сюжетный ход, который хорошо знаком читателям и зрителям по сюжету, где герой ("попаданец") внезапно попадает в параллельный мир или другое время.

Очень быстро становится понятно, что новое окружение совершенно не похоже на прежнюю Америку: вокруг появляется доисторическая растительность, а затем и главная угроза фильма – динозавры. Герои оказываются во временной ловушке.

Их дома и автомобили остаются современными, но окружающий мир превращается в доисторическую экосистему. Чтобы выжить, семье приходится не только спасаться от хищников, но и заново учиться взаимодействовать друг с другом.

Действие происходит в 1980-х, поэтому фильм активно использует соответствующую эстетику: пригородные дома, велосипеды BMX, бытовые детали эпохи и аналоговую технику.

Отзывы о картине: зрелищно, необычно и ностальгично

Первые отзывы оказались скорее положительными, хоть и не единодушными. Критики сравнивают картину с фильмами эпохи кинокомпании Amblin Entertainment (ее в 1981 году основали Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл). Среди главных ассоциаций называют "Парк юрского периода", "Инопланетянина", "Назад в будущее" и "Сумеречную зону".

На Rotten Tomatoes публикация первых рецензий характеризует фильм как один из главных сюрпризов лета. Обозреватели особенно отмечают сочетание масштабного зрелища, ностальгической эстетики и необычной концепции. Некоторые критики указали на слабую проработку персонажей и сюжетные условности. Автор Indian Express, например, считает, что даже Хэтэуэй и Макгрегор не всегда способны компенсировать недостатки сценария.

Financial Times поставила фильму четыре звезды из пяти, отметив удачное сочетание динозаврового экшена, семейной истории и сатиры. Журнал Variety охарактеризовал фильм как откровенно развлекательный триллер про динозавров.