"Сегодня Amazon MGM Studios объявила, что Роберт Паттинсон исполнит культовую роль Джеймса Бонда в долгожданном фильме студии, ознаменовав новую эпоху в истории одного из самых известных персонажей кинематографа", – говорится в заявлении компании.

Сам 40-летний актер назвал назначение воплощением мечты и отметил, что для него большая честь стать исполнителем роли агента 007. В финальном отборе Паттинсон обошел других британских претендентов, среди которых были Николас Холт, Джош О'Коннор, Каллум Тернер и Джек Лауден.

Постановщиком новой картины выступит Дени Вильнёв, известный по трилогии "Дюна" и фильму "Бегущий по лезвию 2049". Над сценарием работает создатель сериала "Острые козырьки" Стивен Найт, а продюсированием занимаются Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Название ленты и дата премьеры пока не раскрываются.

Предстоящая картина станет первым проектом серии, созданным под полным творческим контролем Amazon MGM Studios после сделки 2025 года с многолетними кураторами бондианы Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном.

Паттинсон станет седьмым официальным исполнителем роли агента 007, сменив Дэниела Крейга, который играл шпиона с 2006 по 2021 год в пяти фильмах – от "Казино "Рояль" до "Не время умирать".

Широкому зрителю Паттинсон известен по франшизе "Сумерки", кинокомиксу "Бэтмен", триллеру "Маяк", фантастике "Довод" и эпику "Одиссея".