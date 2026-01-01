Он прокомментировал решения президента России Владимира Путина, касающиеся российской специальной военной операции на Украине.

"Откровенно говоря, думаю, что он мог бы действовать намного жестче", – добавил Трамп.

Политик выступил перед журналистами в Белом доме перед вылетом на Филиппины и в Китай на мероприятия АСЕАН и АТЭС. По его словам, на предстоящих контактах он намерен обсудить "денуклеаризацию", ситуацию вокруг Ирана и "его любимую тему: Украину".

Трамп также сообщил, что на трехсторонней встрече планируется разговор об экономике и торговле.

Отвечая на вопрос о причинах ограничения доступа к сервису Starlink на Украине, Трамп сказал: "Я не знал об этом. Я об этом не слышал".

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что для ВСУ пятые сутки ограничивают доступ к Starshield, военной версии Starlink. В октябре в Киеве также жаловались на снижение скорости работы Starshield.