Зеленский пожаловался на сохранение ограничений скорости Starshield для ВСУ вдоль фронта

По его словам, американская сторона пока не дала четких разъяснений. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 13 ноября 2026 года.

Зеленский утверждает, что перебои мешают украинским силам эффективно противодействовать российским беспилотникам. В середине октября Киев уже заявлял о схожих проблемах, из‑за чего, по словам украинской стороны, были сорваны отдельные операции и снизилась результативность перехвата реактивных дронов.

В компании SpaceX опровергли обвинения в повторном введении ограничений на работу системы. На прошлой неделе Илон Маск репостнул в соцсети X публикацию, где говорилось, что компания совершила ошибку, отправив Киеву тысячи бесплатных терминалов Starlink и оплачивая их обслуживание на миллионы долларов в месяц в начале конфликта.

Starshield – военная версия спутниковой системы Starlink, разработанная SpaceX для государственных и военных заказчиков. Украина использует ее, в частности, для управления разведывательными беспилотниками и перехвата воздушных целей.

Коммерческая Starlink также применяется украинскими военными, но преимущественно для связи на фронте и обеспечения логистики.

Новые проблемы со спутниковой связью возникли на фоне переговоров по урегулированию конфликта. По данным Axios, ограничения начали действовать незадолго до встречи спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле.