Кая Каллас призвала страны Евросоюза не обсуждать с Россией европейскую безопасность

По словам Каллас, любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от ключевого требования Брюсселя – "сначала объявить прекращение огня", после чего можно говорить обо всем остальном.

Она также назвала саму идею переговоров о евробезопасности ловушкой России и призвала не слушать РФ в этом вопросе.

Ранее в Дублине Каллас подтвердила, что сохраняет амбиции возглавить переговоры ЕС с Россией и считает себя сильным переговорщиком.

За последние сутки ряд представителей ЕС публично выступили против пересмотра европейской архитектуры безопасности. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что "не надо изобретать велосипед".

Еврокомиссар по обороне Кубилюс утверждал, что для безопасности в Европе нужно сделать "неагрессивной" Россию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась отвечать на вопросы о евробезопасности на подходах к прессе в Дублине.

В то же время, как писала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, в непубличных консультациях Европа готова обсуждать с Россией договоренности об ограничении развертывания отдельных типов ракет, а также возврат к механизмам предотвращения конфликтов, действовавшим в период холодной войны.

Российская сторона ранее заявляла о необходимости разговора по безопасности на континенте. 12 ноября в Брюсселе исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян заявил, что старая архитектура европейской безопасности, "которая всегда ассоциировалась с НАТО, ОБСЕ и Евросоюзом" и опиралась на евроатлантические амбиции, "изжила себя".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдет об обеспечении безопасности России и Украины и о будущем системы безопасности в Европе.

22 октября президент России Владимир Путин также отмечал, что при обсуждении будущей безопасности "и для Украины, и для России" неизбежен разговор "об архитектуре европейской безопасности". Москва неоднократно заявляла о готовности к таким переговорам с учетом интересов обеих сторон.

Глава российской делегации на переговорах по Украине, помощник президента Владимир Мединский заявил, что система комплексной безопасности в Европе обеспечит мир на десятилетия.