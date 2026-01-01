Ограничения Starshield сорвали операции ВСУ – Axios

Как сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника, перебои продолжались три дня. В первый день ограничения затронули 10% миссий, во второй – половину, а на третий день, как утверждает источник, из-за них не удалось выполнить ни одну из запланированных операций с использованием Starshield.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что военные подразделения на протяжении нескольких дней фиксировали серьезные сбои в работе системы вдоль всей линии фронта, а также на территориях, находящихся под контролем России. После докладов министра обороны и главнокомандующего ВСУ он заявил, что речь идет не о случайных технических неполадках, а о системных ограничениях скорости.

Украинский представитель в США Денис Сиеник уточнил, что Starshield отключается, когда беспилотники развивают скорость более 161 км/ч. По его словам, Киев пока не получил разъяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона.

При этом в SpaceX опровергли сообщения о новых ограничениях. В ответ на запрос Axios представитель компании заявил: "Это неправда. Никаких изменений не было".

Почему сбои Starshield важны для ВСУ

Starshield – военная версия спутниковой системы Starlink, разработанная SpaceX для государственных и военных заказчиков. Украина использует ее, в частности, для управления разведывательными беспилотниками и перехвата воздушных целей.

Коммерческая Starlink также применяется украинскими военными, но преимущественно для связи на фронте и обеспечения логистики.

По данным Axios, Киев обратился к Пентагону и SpaceX с просьбой объяснить причины новых ограничений. На сообщения о сбоях отреагировала и двухпартийная группа по Украине в Конгрессе США. Законодатели заявили, что крайне обеспокоены ситуацией, и потребовали от администрации Дональда Трампа и компании предоставить полную информацию о произошедшем.

Новые проблемы со спутниковой связью возникли на фоне переговоров по урегулированию конфликта. По данным Axios, ограничения начали действовать незадолго до встречи спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле.

Аналогичные ограничения вводили в октябре

Это уже второй случай за последние недели, когда украинская сторона сообщает о проблемах с использованием спутниковой системы SpaceX. В середине октября военные заявляли, что Starlink и Starshield перестали стабильно работать на беспилотниках, двигавшихся со скоростью более 160 км/ч.

Ограничения затронули в том числе операции по перехвату российских реактивных беспилотников. Украинские представители утверждали, что из-за потери связи часть аппаратов не могла выполнять поставленные задачи. Позднее Киев сообщил о восстановлении работы систем: по данным украинской стороны, связь снова сохранялась при скорости до 400 км/ч.

Однако тогда спор между Киевом и SpaceX не был исчерпан. Илон Маск заявлял, что коммерческая Starlink предназначена для гражданского и оборонительного использования, а применение системы для наступательных ударов нарушает условия обслуживания. При этом он отдельно подчеркивал, что Starshield принадлежит правительству США и решения об ограничениях ее работы принимают американские военные и президент.

В конце октября Маск также обвинил украинских военных в нарушении условий использования Starlink, заявив, что компания закрыла соответствующую возможность. Украинская сторона, в свою очередь, отрицала использование коммерческой системы для описанных им целей.