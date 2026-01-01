Стартовали съемки приквела "Одиннадцати друзей Оушена" с Брэдли Купером и Марго Робби

События новой ленты развернутся в Монако в 1962 году. В центре сюжета окажутся молодые родители Дэнни Оушена – персонажа, образ которого в оригинальных фильмах закрепил за собой Джордж Клуни. Основная интрига и грядущее ограбление будут разворачиваться непосредственно на фоне праздничного и хаотичного уик-энда престижных автогонок Гран-при Формулы-1. Об этом пишет World of Reel.

Главную роль в фильме исполняет Брэдли Купер. Примечательно, что для Купера этот проект станет очередной серьезной режиссерской и сценарной работой после успеха его картин "Звезда родилась" и "Маэстро". Он сам отвечает за постановку, адаптацию сюжета и написание сценария.

Компанию ему на съемочной площадке составят звезда фильма "Барби" Марго Робби и бразильский актер Вагнер Моура, известный по роли Пабло Эскобара в сериале "Нарко".

Слухи о том, что именно Купер и Робби возглавят каст нового фильма, ходили в Голливуде еще с 2022 года. Киностудия Warner Bros. делает огромную ставку на этот яркий экранный дуэт, который впервые появится на съемочной площадке, рассчитывая с его помощью перезапустить глобальный интерес к культовому бренду.

Производственный процесс в Монако уже идет полным ходом, съемочная группа заняла ключевые локации города. Создатели планируют завершить основной этап работы с камерой к началу следующего года, чтобы успеть провести сложный постпродакшен. Мировой театральный релиз криминальной картины намечен на июнь 2027 года.

Франшиза "Одиннадцать друзей Оушена"

Франшиза "Друзей Оушена" (Ocean's) насчитывает пять полнометражных фильмов, которые сформировали современный эталон жанра кино об ограблениях. В основе большинства картин лежит история гениального вора Дэнни Оушена и его команды высококлассных аферистов.

Оригинальный фильм (1960)

Название: "Одиннадцать друзей Оушена" (Ocean's 11).

В главных ролях: Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис-младший.

Сюжет: классическая картина эпохи "Крысиной стаи". Ветераны Второй мировой войны собираются вместе, чтобы за одну новогоднюю ночь ограбить сразу пять крупнейших казино Лас-Вегаса.

Культовая трилогия Стивена Содерберга (2001–2007)

Именно этот перезапуск сделал франшизу всемирным феноменом, собрав в кадре главных звезд Голливуда: Джорджа Клуни, Брэда Питта, Мэтта Дэймона, Джулию Робертс и Энди Гарсиа.

"Одиннадцать друзей Оушена" (2001). Дэнни Оушен выходит из тюрьмы и сразу собирает команду из 11 специалистов, чтобы обчистить хранилище трех главных казино Лас-Вегаса, принадлежащих жестокому Терри Бенедикту. Фильм собрал в прокате более $450 млн.

"Двенадцать друзей Оушена" (2004). Бенедикт находит членов команды и под угрозой смерти требует вернуть украденные деньги с процентами. Оушен и его люди вынуждены отправиться на серию европейских ограблений (в Амстердам, Рим и Париж), где сталкиваются с конкурирующим вором по прозвищу Ночной Лис.

"Тринадцать друзей Оушена" (2007). Команда возвращается в Лас-Вегас. Новый безжалостный владелец казино Уилли Банк (его сыграл Аль Пачино) подставляет одного из старых друзей Оушена. Напарники решают разорить его в день грандиозного открытия нового игорного комплекса.

Женский спин-офф (2018)

Название: "Восемь подруг Оушена" (Ocean's 8).

В главных ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Рианна, Хелена Бонем Картер.

Сюжет: в центре истории оказывается Дебби Оушен – родная сестра Дэнни Оушена, которая тоже промышляет крупными аферами. Выйдя из тюрьмы, она собирает чисто женскую команду, чтобы украсть бриллиантовое колье стоимостью $150 млн прямо во время ежегодного престижного бала Met Gala в Нью-Йорке.

Главные фишки франшизы "Друзья Оушена"