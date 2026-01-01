Трейлер фильма "Мстители: Повтор финала" набрал рекордные 77 млн просмотров за сутки

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Что добавили в "Финал": четыре новые минуты

Опубликованный на днях трейлер анонсирует тех же "Мстителей: Финал", которые вышли в 2019 году и стали 22-м фильмом кинематографической вселенной Marvel, но на четыре минуты длиннее, пишет Deadline. Хронометраж картины составляет 185 минут против 181 в оригинале. За 24 часа ролик посмотрели 77 млн раз на разных платформах. Для сравнения, первый трейлер к "Аватару" Джеймса Кэмерона набрал 14 млн просмотров, а трейлер к его же "Титанику" – 13 млн.

Новый материал связан с "Мстителями: Судный день" (Avengers: Doomsday), которые должны выйти в декабре 2026 года. Дополнительные кадры станут сюжетным мостиком между двумя фильмами. Показы будут сопровождаться новым эксклюзивным предпросмотром "Судного дня".

"Повтор финала" выйдет за рубежом 25 сентября. Фильм завершает историю, начавшуюся с "Железного человека" в 2008 году, и непосредственно продолжает события "Мстителей: Война бесконечности" (2018). Режиссерами картины выступили Энтони и Джо Руссо.

"Мстители: Финал": фильм, который соревнуется с "Аватаром"

"Финал" долгое время оставался самым кассовым фильмом в истории американского проката среди картин Marvel. Он собрал $858,4 млн в США и Канаде, мировые сборы составили около $2,8 млрд. В августе 2026 года картину опередил "Человек-паук: Новый день", который поднялся на второе место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории североамериканского проката. Выше него сейчас находятся только "Звездные войны: Пробуждение Силы" с $936,6 млн.

В 2019 году "Финал" на некоторое время стал самым кассовым в истории мирового проката, опередив "Аватар". Впоследствии "Аватар" вернул первое место благодаря повторному прокату. Теперь у "Мстителей" появится возможность отыграться.

Изначально пятый фильм о Мстителях назывался "Мстители: Династия Кан". Интерес к следующей части франшизы, "Судному дню" особенно усилился после того, как на фестивале Comic-Con в 2024 году было впервые объявлено о возвращении Роберта Дауни-младшего во вселенную Marvel в роли Виктора фон Дума. Актер прославился исполнением роли харизматичного миллиардера Тони Старка, но теперь он появится в новом образе, который, вероятно, никак не будет с его прошлым в качестве Железного человека – ведь в "Финале" герой трагически погибает.

Кто такие "Мстители" и что с ними происходит

"Мстители" – команда супергероев Marvel, объединившихся для борьбы с угрозами, с которыми отдельные герои не способны справиться. В киновселенной Marvel команда впервые собралась в фильме "Мстители" 2012 года: Ник Фьюри объединил Железного человека, Капитана Америку, Тора, Халка, Черную вдову и Соколиного глаза, чтобы остановить Локи, который с помощью Тессеракта открыл портал над Нью-Йорком и начал вторжение армии Читаури.

После первой битвы Мстители несколько раз спасали Землю, но постепенно сами оказались втянуты в конфликт космического масштаба. В "Мстителях: Эре Альтрона" (2015) команда столкнулась с созданным Тони Старком искусственным интеллектом Альтроном, стремившимся уничтожить человечество.

В "Мстителях: Войне бесконечности" (2018) главным противником стал Танос – могущественный титан, собиравший шесть Камней бесконечности. Получив все Камни, он уничтожил половину живых существ во Вселенной.

"Мстители: Финал" (2019) начинается после поражения героев. Оставшиеся Мстители пытаются исправить последствия поступка Таноса и вернуть исчезнувших. Для этого они используют путешествия во времени, чтобы добыть Камни бесконечности в прошлом. Им удается вернуть погибших, но это приводит к новой битве с Таносом и его армией.

В финальном сражении Мстители и их союзники объединяются против Таноса. Победа достается им ценой гибели Тони Старка: он использует Камни бесконечности против армии Таноса и погибает от полученной энергии. После этой битвы первоначальная команда фактически распадается, а история Железного человека и Капитана Америки получает завершение.