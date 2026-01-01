Умер актер Тим Карри, сыгравший клоуна Пеннивайза в экранизации романа Кинга "Оно"

Как отмечает портал, в 2012 году Карри перенес тяжелый инсульт. С тех пор его левая сторона тела была практически парализована, мужчина не мог ходить и передвигался на инвалидной коляске. Несмотря на болезнь, Карри продолжал работать в качестве приглашенной звезды на мероприятиях, выступая с мотивационными речами.

Тим Карри (Timothy James Curry) – британский актер театра, кино и озвучивания, получивший мировую известность благодаря эксцентричным образам и выдающемуся таланту к перевоплощению в харизматичных злодеев.

Детство и образование. Родился 19 апреля 1946 года в Чешире, Великобритания, в семье военно-морского капеллана. С детства обладал отличным голосом и пел в церковном хоре. Изучал драматическое искусство и английский язык в Кембриджском и Бирмингемском университетах.

Начало карьеры. В 1968 году получил роль в лондонской постановке мюзикла "Волосы", где познакомился с Ричардом О’Брайэном, который позже написал для него звездную роль.

Музыка. Помимо театра и кино, Карри построил успешную сольную музыкальную карьеру, выпустив на рубеже 1970–1980-х годов три рок-альбома (Read My Lips, Fearless и Simplicity).

Главные роли Тима Карри в кино

Доктор Фрэнк-н-Фёртер – "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975). Безумный ученый из космоса. Роль сначала в театре, а затем и в культовой экранизации принесла Карри всемирную славу.

Повелитель Тьмы – "Легенда" (1985). Абсолютное зло в фэнтези Ридли Скотта.

Дворецкий Вадсворт – "Улика" (1985). Классическая комедия-детектив по мотивам настольной игры Cluedo, где Тим Карри исполнил центральную роль.

Пеннивайз – "Оно" (мини-сериал, 1990). Первая экранизация романа Стивена Кинга. Зловещий клоун в исполнении Карри стал культовым образом.

Мистер Гектор – "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992). Подозрительный консьерж отеля "Плаза", который пытается поймать Кевина Маккаллистера.

Кардинал Ришелье – "Три мушкетера" (1993). Расчетливый и коварный главный злодей в диснеевской адаптации романа Дюма.

Лонг Джон Сильвер – "Остров сокровищ Маппетов" (1996). Экстравагантный пиратский капитан, который органично смотрелся на экране в окружении знаменитых кукол.

Также Карри озвучил Дворнягу в игре Dragon Age: Origins, доктора Франкенштейна в игре Frankenstein и генсека Анатолия Черденко в стратегии Command & Conquer: Red Alert 3.