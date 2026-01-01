Откроют вечер Светлана Крючкова, Николай Добрынин и Глеб Калюжный. В сопровождении мужского хора под древнерусские распевы "О, всепетая!" и классические версии Ave Maria прозвучат стихи Евгения Евтушенко, Юлии Жадовской, Ивана Бунина, Ивана Кузьмина, Рильке и других.

Дмитрий Бозин представит монолог о красоте на древних христианских текстах и поэзии Афанасия Фета в сочетании с авторской музыкой. Александр Елагин прочтет стихи Константина Симонова о женщине-обереге. Екатерина Гусева выступит вместе с Хором Данилова монастыря и Большим детским хором имени В. С. Попова.

Актер Артём Осипов в сопровождении фортепиано исполнит отрывок из рассказа Леонида Андреева "Бабочки". Иеромонах Кирилл (Перегудин) и Хор Данилова монастыря расскажут об истории современной святой – Ольги Аляскинской, канонизированной в 2025 году.

Премьерой вечера станет совместное исполнение авторской версии Ave Maria композитора Артёма Косенкова певицей, ведущей актрисой музыкального театра Елены Камбуровой Галиной Войниченко и Большим детским хором им. В. С. Попова. В концерте также выступят оперные певицы: солистка театра "Новая опера" и Будапештской Национальной оперы Полина Шамаева и серебряное сопрано Санкт-Петербургской консерватории Анна Елисеева.

Финал объединит всех участников: мужские и детские голоса прозвучат в сопровождении фортепиано в завершающем аккорде.

Возрастное ограничение 12+

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