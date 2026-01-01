После окончания трехсторонней встречи в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" Владимир Путин и Си Цзиньпин попрощались. Затем председатель КНР проводил российского президента до автомобиля.

Дональд Трамп покинул резиденцию несколькими минутами раньше Путина и направился в аэропорт.

По итогам трехстороннего саммита было принято совместное заявление лидеров. Оно будет опубликовано в течение часа, сообщили в Кремле.

Кремль опубликовал видео с Путиным и Си Цзиньпином после переговоров. Российский лидер поблагодарил председателя КНР, отметив, что "все прошло здорово". Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что атмосфера на встрече была хорошей.

Как Си Цзиньпин встречал Путина и Трампа

Протокольные мероприятия при прибытии лидеров в Китай проходили по-разному. Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа у трапа президентского самолета Air Force One. Церемония сопровождалась исполнением государственных гимнов США и Китая.

Владимира Путина в аэропорту встретил Цай Ци, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина продолжались около полутора часов. По итогам встречи лидеры не выступили с совместными заявлениями для прессы.