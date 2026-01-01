В Москве 15 ноября пройдет финал фестиваля мультконцертов "Союзмультфильм"

В этом году концерты уже прошли в Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Курске, Великом Новгороде, Тамбове и других городах.

Зрители увидят на большом экране фрагменты культовых мультфильмов под живое исполнение Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", солистов группы "Республика" и детского хора "Лучший Голос Земли". В программе заявлены эпизоды из "Чебурашки", "Бременских музыкантов", "Ну, погоди!", "Катерка", "Летучего корабля", "Пса в сапогах", "Каникул Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню" и других классических лент.

По замыслу организаторов, фестиваль популяризирует отечественную анимацию и академическую музыку. Формат мультконцерта помогает детям познакомиться с оркестровым звучанием, а взрослым возвращает атмосферу знакомых с детства сюжетов.

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