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  3. В Москве 15 ноября пройдет финал фестиваля мультконцертов "Союзмультфильм"

В Москве 15 ноября пройдет финал фестиваля мультконцертов "Союзмультфильм"

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в 11:00 в Большом зале Московской консерватории состоится заключительный концерт благотворительного фестиваля мультконцертов "Союзмультфильм". Финал завершит седьмой сезон фестиваля, приуроченный к 90-летию киностудии "Союзмультфильм".

Оркестр

©«Запомни Интертейнмент»

В этом году концерты уже прошли в Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Курске, Великом Новгороде, Тамбове и других городах.

Зрители увидят на большом экране фрагменты культовых мультфильмов под живое исполнение Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", солистов группы "Республика" и детского хора "Лучший Голос Земли". В программе заявлены эпизоды из "Чебурашки", "Бременских музыкантов", "Ну, погоди!", "Катерка", "Летучего корабля", "Пса в сапогах", "Каникул Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню" и других классических лент.

По замыслу организаторов, фестиваль популяризирует отечественную анимацию и академическую музыку. Формат мультконцерта помогает детям познакомиться с оркестровым звучанием, а взрослым возвращает атмосферу знакомых с детства сюжетов.

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Метки: концерты
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