ЦБ включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах

"Для защиты неквалифицированных инвесторов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов криптовалют им будут доступны только наиболее ликвидные из них", – говорится в сообщении ЦБ в "Максе".

В банке отметили, что при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет.

"Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений", – также рассказали в ЦБ.

Как проходит легализация криптовалюты в России?

Легализация криптовалюты в РФ перешла в финальную стадию. 4 августа 2026 года президент страны Владимир Путин подписал комплексный закон о регулировании крипторынка, основные положения которого вступают в силу 1 сентября. Криптовалюта официально признана имуществом и валютной ценностью, а весь ее оборот переводится под жесткий контроль ЦБ.

Процесс легализации разбит на несколько этапов, чтобы рынок успел адаптироваться.