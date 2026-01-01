ЦБ включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах

"Для защиты неквалифицированных инвесторов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов криптовалют им будут доступны только наиболее ликвидные из них", – говорится в сообщении ЦБ в "Максе".
В банке отметили, что при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет.
"Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений", – также рассказали в ЦБ.
Как проходит легализация криптовалюты в России?
Легализация криптовалюты в РФ перешла в финальную стадию. 4 августа 2026 года президент страны Владимир Путин подписал комплексный закон о регулировании крипторынка, основные положения которого вступают в силу 1 сентября. Криптовалюта официально признана имуществом и валютной ценностью, а весь ее оборот переводится под жесткий контроль ЦБ.
Процесс легализации разбит на несколько этапов, чтобы рынок успел адаптироваться.
- 1 сентября 2026 года – закон официально вступает в силу. ЦБ начинает формировать нормативную базу, а бизнес (биржи, обменники, депозитарии) получает право легально регистрироваться и лицензироваться.
- Конец 2026-го – начало 2027-го – ожидается фактический запуск первых официальных торгов на лицензированных российских площадках.
- 1 июля 2027-го – завершение переходного периода. После этой даты работать с криптовалютой в РФ можно будет исключительно через регулируемые организации и банки.