Через 2 года на рынке вина в России будут преобладать отечественные напитки

"Доля отечественной продукции может превысить 2/3 продаж, а российское вино окончательно перестанет восприниматься как альтернатива импорту и станет самостоятельной категорией с собственными «звездами», начинающими формироваться стилями и устойчивой потребительской лояльностью", – сообщили в воскресенье, 9 августа 2026 года, РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) .

По оценке ассоциации, рост доли российской продукции будет обеспечен за счет сокращения импорта и расширения виноградников. Дополнительный вклад ожидается от развития новых категорий, включая органические и безалкогольные вина, а также малые форматы упаковки.

В АВВР отмечают, что спрос на качественные российские вина уже превышает предложение: наиболее востребованные позиции быстро раскупаются, в премиальном сегменте сохраняется дефицит. Ожидается дальнейшее укрепление премиального сегмента, в том числе за счет терруарных (сделанные из винограда, выращенного на конкретной территории. – "Профиль") и авторских вин.

Ключевым трендом ближайших лет АВВР называет переход от количественного роста к конкуренции за качество, усиление фокуса на классифицированных винах и повышение узнаваемости отечественных брендов. При этом рост затрат и ограниченный объем качественного винограда, по оценке аналитиков, могут привести к увеличению средней цены.

Накануне сообщалось, что производство вина в России за семь месяцев 2026 года сократилось на 11,3%.