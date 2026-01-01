Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь – октябрь выросли на 9,4%, до 17,5 трлн руб. Прирост поступлений в консолидированную бюджетную систему достиг 5,4 трлн руб., сообщается на сайте Кремля по итогам встречи. Прирост налоговых поступлений в федеральный бюджет составил 2,2 трлн руб., или 10,4%. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за отчетный период составили 24%.

Сокращение числа должников и поступления в бюджет

В результате внедрения новой системы централизованного учета и взыскания налоговой задолженности число граждан-должников сократилось на 7 млн человек, а поступления в бюджет достигли 60 млрд руб.

Средний срок взыскания долга сократился с 12 месяцев до одного месяца. Рост задолженности за время взыскания ограничился примерно 2% вместо прежних 50%. Количество судебных заседаний по взысканию долгов с граждан сократилось с 3,8 млн в 2025 году до 120 тыс. в 2026-м.

Систему ФНС России внедряла совместно с Верховным судом поэтапно. С 2023 года был введен единый налоговый счет (ЕНС), объединивший учет налоговых обязательств и платежей граждан. В ноябре 2025 года вступил в силу новый порядок внесудебного взыскания бесспорной налоговой задолженности с физических лиц. ФНС получила право взыскивать такие долги без предварительного обращения в суд. 1 апреля 2026 года заработал следующий этап – взыскание задолженности за счет имущества граждан с привлечением судебных приставов.

В рамках новой системы:

все задолженности граждан объединяются в единую базу по ИНН;

проверить и оплатить долги можно через ФНС, "Госуслуги" и банковские приложения;

платежи автоматически распределяются по соответствующим бюджетам;

при неуплате деньги могут автоматически списываться со счетов, гражданин сохраняет право обжаловать списание в налоговой или суде.

Результаты запуска системы СПОТ

Объем обеленных импортных операций благодаря запуску системы ожидания подтверждения поставки товаров (СПОТ) с 1 июня 2026 года составил 41 млрд руб. при плановом эффекте на 2026 год в размере 50 млрд руб. По результатам внедрения СПОТ объем импорта товаров из государств – членов ЕАЭС вырос на 18%, ввоз товаров из третьих стран увеличился на 14%. Сборы ввозного НДС с учетом обеспечительного платежа увеличились на 30%.

Система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) – механизм предварительного контроля за ввозом товаров в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Кыргызстана. СПОТ переносит часть налогового контроля на этап до пересечения границы: ранее сведения о ввозе и уплате косвенных налогов проверялись преимущественно уже после доставки товаров.

По правилам СПОТ, импортер не позднее чем за два дня до ввоза должен представить в ФНС электронный документ о предстоящей поставке, внести обеспечительный платеж и получить QR-код. Его необходимо передать перевозчику для предъявления на границе. С 1 июля было введено обязательное внесение обеспечительного платежа.

Цель нововведения – пресечь схемы уклонения от уплаты НДС и акцизов через фиктивные или недействующие компании, сократить нелегальный импорт и обеспечить прослеживаемость товаров. На первом этапе система распространяется на товары, доставляемые автомобильным транспортом. Другие виды транспорта планируется подключать не ранее 2027 года.

Ожидается, что в результате внедрения СПОТ дополнительные поступления по косвенным налогам составят 100 млрд руб. в 2027 году и до 150 млрд руб. ежегодно с 2028 года.