Французская нефтегазовая компания TotalEnergies вышла из проекта "Арктик СПГ 2"

В рамках соглашения о передачи доли TotalEnergies сохранила право на получение возмещения своей доли займов, предоставленных акционерами проекту. Эту долю в TotalEnergies оценили на уровне $1,3 млрд. Такое возмещение может быть сделано в будущем, процедура зависит от санкционных ограничений.

Президент России Владимир Путин разрешил "Нордлайн" купить 10% "Арктик СПГ 2" своим указом от 3 июня. Сама "Нордлайн" была создана незадолго до этого, в мае.

"Арктик СПГ 2" – проект компании "Новатэк" по добыче природного газа и по производству СПГ на Гыданском полуострове. Является вторым масштабным начинанием такого рода после "Ямал СПГ". Как заявляется на сайте проекта, он предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.

Ресурсная база "Арктик СПГ 2" – Утреннее (Салмановское) месторождение, открытое еще в 1979 году. Оно располагается примерно в 70 км от площадок "Ямал СПГ". Проект располагает лицензией на разведку и добычу углеводородов здесь до 2120 года.

Принципиальные инвестиционные решения по проекту были приняты в сентябре 2019 года.

Оператором проекта и владельцем всех активов выступает ООО "Арктик СПГ 2" – это СП "НОВАТЭКа" (60%), китайских корпораций CNPC (10%) и CNOOC (10%), Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui и JOGMEC) (10%). Ранее в СП участвовала и TotalEnergies.

После событий 2022 года проект оказался под западными санкциями, что негативно отразилось на ходе реализации задуманного.