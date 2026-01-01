Крупнейшая в мире компания контейнерных перевозок приостановила операции в Новороссийске

MSC направила своим клиентам соответствующее уведомление, с которым удалось ознакомиться Bloomberg News. Решение вступает в силу немедленно. Причиной его стала атака, которой подверглось судно MSC ULSAN III, двигавшееся в сторону Новороссийска. В компании не уточняют, когда этот инцидент имел место.

В MSC внимательно отслеживают ситуацию. Клиентам предложено обратиться в российское представительство компании в Санкт-Петербурге, где им помогут с выбором альтернативных вариантов до тех пор, пока не станет возможно возобновление нормальных рейсов в Новороссийск.

Как и многие другие международные компании, MSC ограничила свои операции в России после 2022 года, однако продолжает работать в ряде российских портов. Сотрудник из петербургского представительства MSC подтвердил Bloomberg, что операции в Новороссийске пока приостановлены.

Агентство направило просьбу о комментариях в MSC, но своевременно ответ не получило.

MSC Mediterranean Shipping по состоянию на сентябрь 2025 года оперировала примерно 900 торговыми судами вместимостью около 7 млн TEU (стандартная для отрасли единица, основанная на объеме 20-футового интермодального контейнера). На нее приходится более 20% совокупной вместимости мирового контейнеровозного флота.

Удары по судоходству и портам

В последние месяцы украинскими силами было предпринято немало атак на торговые суда в Черном море.

В ночь на 12 августа был нанесен массированный удар по Новороссийску. В результате его было повреждено 185 домов, в том числе 36 многоквартирных. На следующий день, 13 августа, ГК "Дело" объявила о приостановке операционной деятельности терминала КСК в Новороссийске. Была повреждена и инфраструктура зернового терминала НКХП.

12 августа министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с экспортерами и транспортными компаниями поручила сформировать альтернативные маршруты поставок зерна и масложировой продукции, чтобы компенсировать логистические ограничения в Азово-Черноморском бассейне.

Среди альтернативных направлений были названы порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Для координации работы предполагалось сформировать специальный штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.