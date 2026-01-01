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"Разрешение на совершение определенных сделок, связанных с ведением переговоров и заключением условных договоров о продаже компании Lukoil International GmbH (LIG), а также с деятельностью по поддержанию ее текущих операций <…> вплоть до 00:01 по североамериканскому восточному времени 19 декабря 2026 года", – говорится в лицензии.

Разрешение на проведение сделок также касается юридических лиц, в которых доля LIG составляет 50% и более.

Санкции США и правила продажи зарубежного бизнеса "Лукойла"

Минфин Соединенных Штатов внес российскую нефтяную компанию "Лукойл" и ряд ее дочерних предприятий в блокирующий санкционный список 22 октября 2025 года. В ответ на жесткие ограничительные меры группа объявила о планах реализовать свой международный бизнес, консолидированный в австрийской холдинговой структуре Lukoil International GmbH (LIG).

Чтобы избежать сбоев в работе зарубежных предприятий и дать сторонам время на поиск покупателя, американский регулятор начал выпускать временные генеральные лицензии. Они защищают потенциальных приобретателей и контрагентов от вторичных санкций на этапе согласования условий, однако закрытие итоговой сделки по передаче собственности возможно только после получения отдельного разрешения от OFAC.

Помимо дедлайна для переговоров, обновленный документ (№ 131L) устанавливает более поздний срок для операционной деятельности – проводить транзакции, необходимые для поддержания текущей работы или постепенного сворачивания бизнеса структур LIG, разрешено вплоть до 20 февраля 2027 года.

Кто претендовал на зарубежные активы "Лукойла"

Изначально срок действия американского разрешения ограничивался 13 декабря 2025 года, но с тех пор OFAC продлевало его уже более десяти раз. Переговорный процесс затянулся из-за того, что Вашингтон не согласовывал предлагаемые схемы перехода прав собственности.

Осенью 2025 года первым договориться о выкупе зарубежных активов попытался международный сырьевой трейдер Gunvor, однако эта сделка была заблокирована Минфином США. В конце января 2026 года "Лукойл" подписал неэксклюзивное соглашение с фондом Carlyle, но в конце июля оно утратило силу из-за отсутствия одобрения регулятора, а в октябре инвесткомпания официально подтвердила выход из проекта.

Осенью 2026 года главным претендентом на портфель, оцениваемый примерно в $20-22 млрд, СМИ назвали консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли. Также интерес к покупке в разное время проявляли энергетические корпорации ExxonMobil и Chevron, суверенные фонды Ближнего Востока и ряд частных инвестгрупп.

Какие зарубежные активы "Лукойла" выставлены на продажу

Австрийская структура Lukoil International GmbH объединяет добывающие, перерабатывающие и сбытовые предприятия группы за пределами России. В этот периметр входят нефтеперерабатывающие заводы в Европе (в том числе в Болгарии, Румынии и Нидерландах), доли в крупных месторождениях на Ближнем Востоке и в Африке, а также обширная сеть автозаправочных станций.

По данным компании, на международный сегмент приходилось свыше 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов. Мощность европейских НПЗ группы превышала 13 млн тонн переработки в год, а розничная сеть за рубежом насчитывала около 2,5 тыс. АЗС.

При этом не весь иностранный бизнес российской компании выставлен на продажу. Как ранее подчеркивали в пресс-службе "Лукойла", проекты группы в Казахстане исключены из периметра сделки и останутся в ее собственности.