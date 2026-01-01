Операторы АЗС просят продлить запрет на экспорт дизельного топлива

Судя по уровню оптовых цен, отмечают в РТС, сохраняется превышение спроса на дизельное топливо над предложением даже в отсутствие экспорта.

"Впереди еще сезон повышенного спроса и переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов. Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации", – указано в письме.

В Минэнерго заявили, что вопрос действительно прорабатывается, решение будет принято в ближайшее время.

"Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса", – подчеркнули в ведомстве.

Источники Reuters говорят, что полный запрет на экспорт дизельного топлива может быть продлен до конца сентября или даже до конца года. Этот материал вышел в свет ранее сегодня.

"Коммерсанту" рассказали в отрасли, что по производству дизельного топлива сохраняется хрупкий профицит, хотя оно несколько снизилось в начале августа по сравнению с июлем.

Эксперты обращают внимание на то, что высокий сезонный спрос сохранится, как минимум, до середины осени – нужно обеспечить сельскохозяйственных производителей и северный завоз. После пика этого спроса запрет вполне могут отменить.

В 2026 году сезонный рост потребления совпал с чередой плановых и внеплановых ремонтов НПЗ, что привело к ограничениям продаж на АЗС в ряде регионов. В июле ограничения стали постепенно ослаблять, однако в середине августа в ряде регионов, включая Московский и соседние, ситуация вновь усложнилась, на АЗС снова возникли очереди, снова были введены ограничения на отпуск бензина.

Действующий в настоящее время запрет на экспорт бензина введен на срок до 31 января 2027 года, запрет на экспорт дизельного топлива для компаний-производителей – до 1 сентября текущего года, для непроизводителей – до 31 января 2027 года. До 30 ноября запрещен вывоз из страны авиакеросина.

21 августа в Минэнерго сообщили, что нефтяные компании увеличили поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импорта и выпуска в обращение топлива экоклассов К2, К3 и К4 ("Евро-2", "Евро-3", "Евро-4"). 22 августа вице-премьер РФ Александр Новак указал, что часть НПЗ возобновила работу после ремонтов, это должно дополнительно поддержать поставки. Также он указал, что балансировке внутреннего рынка способствует импорт нефтепродуктов.