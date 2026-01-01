Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизеля

Ранее ограничение на вывоз этих видов топлива действовало по 31 августа.

"Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно", – говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Масштабные ограничения на экспорт нефтепродуктов правительство РФ уже вводило осенью 2023 года для борьбы с дефицитом и резким ростом цен на АЗС. Позже параметры эмбарго неоднократно корректировались. В стране также действует параллельный временный запрет на вывоз товарного бензина, который власти регулярно продлевают для защиты внутреннего потребителя.

Необходимость продления мер эксперты связывают с сезонным фактором. Сентябрь – период пиковой нагрузки на аграрный сектор из-за разгара уборочной кампании, когда внутренний спрос на дизель традиционно взлетает. Кроме того, конец лета и начало осени – это традиционное время для плановых профилактических ремонтов на крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводах, что временно снижает объемы производства.