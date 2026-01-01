Прогноз по урожаю 2026 года дали в Российском зерновом союзе

Злочевский отметил, что уже убрано больше половины площадей, передает НСН в среду, 12 августа 2026 года. Показатели урожая достаточно неплохие – по данным Минсельхоза, собрано 72 млн тонн.

"В целом аналитики дают прогнозы по урожаю на уровне 138 млн тонн против 141 млн тонн в прошлом году. Прогнозы Минсельхоза более оптимистичные, но вряд ли удастся превзойти прошлогодний урожай", – добавил Злочевский.

Глава Российского зернового союза напомнил о неоднородности результатов предыдущего сезона. Он пояснил, что в 2025 году в южных регионах был "достаточно серьезный провал". Эти потери удалось компенсировать урожаем в Центральной России, в Поволжье и на Урале.

Сейчас уборка еще не закончена, окончательные итоги подводить рано. По мнению Злочевского, логичнее сопоставлять результаты с 2024 годом, когда урожайность на юге была на хорошем уровне.

Глава Российского зернового союза отметил, что во время уборочной кампании необходимо следить за динамикой урожайности. Возможно резкое снижение относительно прошлогодних показателей в ряде регионов, где уборка еще не вышла на пик.

Среди ключевых ограничений он выделил проблемы с топливом и обновлением техники. "Они тормозят сроки уборочных работ, и мы не успеваем вписаться в погодные окна. А любой простой дает потерю примерно 1% урожая в день", – подчеркнул Злочевский.

Как сообщили 10 августа в Минсельхозе, аграрии намолотили более 60 млн тонн пшеницы. Это на 6 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2025 года. В министерстве указали, что всего зерновые и зернобобовые культуры обмолочены в России уже с 18,6 млн га. Собрано свыше 72 млн тонн, что превышает прошлогодний показатель на ту же дату. В ведомстве отметили, что уборка зерновых и зернобобовых культур с опережением темпов 2025 года идет в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

По данным Росстата, в 2025 году сбор зерна в стране составил 141,2 млн тонн (без учета воссоединенных с Россией регионов). Из них 91,1 млн тонн пришлось на пшеницу. В 2024 году он был на уровне 125,9 млн тонн и около 82,59 млн тонн соответственно.