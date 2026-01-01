Производители и продавцы электроники просят отложить запуск техсбора

В РАТЭК указывают, что правила расчета и уплаты сбора пока не утверждены, взаимодействие государственных информационных систем не протестировано, а у компаний нет времени подготовиться. Ассоциация предлагает перенести старт до завершения нормативной и технической подготовки, ссылаясь на заключение Минюста России от 2 ноября 2026 года на проект о технологическом сборе.

"Сейчас производители и импортеры не имеют возможности заранее настроить учетные системы, перестроить финансовое планирование, адаптировать договоры поставки и зарезервировать оборотные средства", – утверждает Александр Онищук. По его словам, это связано с отсутствием утвержденных правил исчисления и уплаты сбора.

ТАСС в Минпромторге заявили: "У компаний было время на подготовку. Закон принят в конце 2025 года, а начало применения сбора по просьбе отрасли перенесено с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Оснований для перебоев в поставках нет".

Указано, что для администрирования сбора используются уже действующие механизмы – система маркировки, государственная информационная система промышленности (ГИСП). Также отмечено, что ставки были установлены в октябре, поэтому у компаний была возможность заранее их учесть.

Технологический сбор уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели при ввозе электронной и радиоэлектронной продукции в Россию или при ее производстве на территории страны. Механизм должен был заработать с 1 сентября 2026 года, но срок перенесли на три месяца после обсуждения с отраслью – теперь он начнет действовать с 1 декабря 2026 года.

Максимальный размер платежа не должен превышать 5 тыс. рублей. Размер сбора на отдельные виды продукции был утвержден 15 октября: за ноутбук придется заплатить от 500 до 992 рублей, за смартфон – от 250 до 496 рублей.

Собранные средства, как заявлялось, направят на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности и укрепление технологического суверенитета.