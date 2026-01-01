Режим СЭЗ расширили на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей

Новыми резидентами СЭЗ смогут стать предприниматели, планирующие инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Они включают в том числе производство кормов, минеральных удобрений и бумаги, указывается на сайте кабмина.

"Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся десятки новых проектов, общий объем их инвестиций превысит 200 млрд рублей, и будет создано порядка 4 тыс. рабочих мест", – сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 11 августа 2026 года.

В 2023 году свободную экономическую зону создали в воссоединенных с Россией регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Летом 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий расширить режим СЭЗ и на отдельные территории приграничных регионов – Белгородской, Брянской и Курской областей.

Резиденты СЭЗ пользуются пониженными ставками по налогу на прибыль организаций и налогу на добычу полезных ископаемых. Также они имеют право на освобождение на 10 лет от налога на имущество организаций и на три года – от земельного налога и ряд других льгот. Организации и индивидуальные предприниматели могут применять пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% на пять лет.