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Режим СЭЗ расширили на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей

Предприниматели Белгородской, Брянской и Курской областей смогут пользоваться льготами, предоставляемыми резидентам свободных экономических зон (СЭЗ). Режим СЭЗ распространен на всю территорию этих регионов. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Режим СЭЗ будет действовать на всей территории Белгородской, Курской и Брянской областей

(Иллюстрация)

©Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Новыми резидентами СЭЗ смогут стать предприниматели, планирующие инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Они включают в том числе производство кормов, минеральных удобрений и бумаги, указывается на сайте кабмина.

"Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся десятки новых проектов, общий объем их инвестиций превысит 200 млрд рублей, и будет создано порядка 4 тыс. рабочих мест", – сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 11 августа 2026 года.

В 2023 году свободную экономическую зону создали в воссоединенных с Россией регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Летом 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий расширить режим СЭЗ и на отдельные территории приграничных регионов – Белгородской, Брянской и Курской областей.

Резиденты СЭЗ пользуются пониженными ставками по налогу на прибыль организаций и налогу на добычу полезных ископаемых. Также они имеют право на освобождение на 10 лет от налога на имущество организаций и на три года – от земельного налога и ряд других льгот. Организации и индивидуальные предприниматели могут применять пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% на пять лет.

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Метки: Белгородская область Брянская область Курская область правительство РФ
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