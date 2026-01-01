Российская экономика выросла на 1,3% во втором квартале

По данным Росстата, в первом квартале 2026-го реальный ВВП снизился на 0,2% к первому кварталу 2025-го, однако уже к середине года экономическая активность уверенно восстановилась. Основным драйвером роста стала потребительская активность: розничный товарооборот в постоянных ценах вырос на 7,2% в годовом выражении, оборот общественного питания – на 6,2%, а грузооборот транспорта – на 2,5%. Без учета трубопроводного транспорта грузооборот увеличился на 6,8%, отмечали в Минэкономразвития. Информацию передает РБК.

Эксперты и ЦБ связывают позитивную динамику с календарным фактором: во втором квартале 2026 года было на три рабочих дня больше, чем годом ранее, тогда как в первом квартале, напротив, на три дня меньше. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 24 июля заявила: "После спада в первом квартале, который был связан с календарными и погодными факторами, во втором квартале экономическая активность умеренно возросла".

Дополнительный вклад внес восстановившийся потребительский спрос. Банк России отмечал, что заметную роль в динамике продаж весной и в июне играли легковые автомобили: с марта спрос на них начал восстанавливаться благодаря укреплению рубля, смягчению условий автокредитования и расширению программ рассрочек на автомобили китайских производителей.

Предварительная оценка Росстата основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Окончательные данные по динамике ВВП за второй квартал будут опубликованы позднее, однако уже сейчас можно говорить о возвращении экономики к умеренному росту после слабого начала года.

Индикатор бизнес-климата Банка России в июне составил 1,1 пункта после 1,7 пункта месяцем ранее, сообщают в ЦБ РФ 22 июня 2026 года, в понедельник. Это свидетельствует о продолжении роста деловой активности, хоть и более низкими темпами.