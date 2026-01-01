Соответствующее четырехстороннее соглашение подписали в китайском Гуанчжоу, сообщили 24 ноября 2026 года в пресс-службе Российско-Сингапурского делового совета (РСДС).

Участниками соглашения стали РСДС, Гуандунский комитет содействия развитию торговли с Россией, российское АО "Интегратор цифровых платформ" и китайская компания GBRICS. Новая площадка должна помочь предприятиям провинции Гуандун находить покупателей и деловых партнеров в России, Сингапуре и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), передает РИА Новости.

Председатель Российско-Сингапурского делового совета Николай Волобуев назвал соглашение практическим шагом к созданию современной цифровой инфраструктуры для российско-китайского бизнеса. По его словам, РСДС намерен связать платформу с международной сетью партнеров в Сингапуре и других странах АТР. Это позволит компаниям быстрее находить друг друга, упрощать заключение сделок и повышать надежность торговых операций.

Платформа объединит несколько инструментов для международной торговли. Предприниматели смогут искать и проверять контрагентов, вести коммерческий документооборот, оформлять сертификацию, организовывать логистику и сопровождать расчеты. Интерфейс, документы и техническая поддержка будут доступны на русском и китайском языках.

Отдельная задача проекта – упростить выход малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки. Исполнительный председатель Гуандунского комитета содействия развитию торговли с Россией Чжан Гуанцзянь заявил, что площадка поможет предприятиям провинции находить новых партнеров и расширять географию поставок.

По его словам, инициатива может стать примером международного цифрового взаимодействия в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Запуск пилотной версии платформы запланирован на 20 января 2027 года. К апрелю Российско-Сингапурский деловой совет рассчитывает привлечь к работе не менее 150 компаний: как минимум 100 экспортеров из китайской провинции Гуандун и 50 российских закупщиков.

После завершения пилотного этапа участники проекта оценят его результаты и примут решение о возможном расширении платформы на другие провинции Китая.

Российско-Сингапурский деловой совет объединяет предпринимателей и содействует развитию торгово-экономических связей России с Сингапуром и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.