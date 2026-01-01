Рост индекса потребительских цен возобновился

"На продовольственные товары продолжилось снижение цен (минус 0,06% в недельном сопоставлении), в том числе на плодоовощную продукцию (минус 1,89%), на остальные продукты питания динамика цен составила 0,11%. В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,26%, в секторе наблюдаемых услуг снижение цен ускорилось до минус 0,13%", – указывается в обзоре "О текущей ценовой ситуации" Минэкономразвития. Такие обзоры традиционно выходят одновременно с материалами "Об оценке потребительских цен" Росстата и на них основываются.

Годовой рост ИПЦ в МЭР оценили на уровне 6,23% против 6,13% на 17 августа и 6,05% на 10 августа.

В предыдущие три недели фиксировалась дефляция – понижение индекса потребительских цен. В период с 28 июля по 3 августа он опустился на 0,02%, с 4 по 10 августа – на 0,06%, с 11 по 17 августа – на 0,02%.

Фрукты и овощи продолжают дешеветь, но не все

Цены на фрукты и овощи в среднем снизились в цене за отчетный период на 1,9%. Падение наблюдалось по:

белокочанной капусте – на 4,6%;

картофелю – на 4,2%;

моркови – на 3,8%;

свекле – на 3,3%;

помидорам – на 3,1%;

репчатому луку – на 2%;

яблокам – на 1,1%;

бананам – на 0,6%.

Напротив, огурцы прибавили в цене 2,43%. С начала месяца они подорожали на 4,84%, но с начала года подешевели на 42,63%.

Белокочанная капуста, оказавшаяся лидером падения среди фруктов и овощей на минувшей неделе, с начала месяца просела в цене на 13,86%, что также стало максимальным результатом в этой товарной категории. С начала года по ней зафиксирован рост на 33,65% (максимальным был рост у моркови, 41,36%).

Сахар и греча дорожают

Сахарный песок вырос в цене за отчетный период на 1,6%, гречневая крупа – на 1,1%, пшено – на 0,7%, мясо кур и мороженая рыба – на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,4%. Недельное изменение цен на другие продукты питания было сравнительно незначительным, в диапазоне от минус 0,3% до плюс 0,3%.

Сахарный песок подорожал с начала августа на 4,22%, а с начала года – на 24,69%; рост цен на гречневую крупу составил соответственно 4,33% и 9,23%.

Во время отчетного периода внимание СМИ привлекли как раз цены на сахар, за этим последовали комментарии министерств и ведомств.

Так, в Минсельхозе согласились с тем, что имеет место рост цен, однако связали его исключительно с сезонным фактором.

"В летний период традиционно увеличивается спрос на сахар со стороны населения и предприятий пищевой промышленности. По мере наращивания объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет увеличиваться, что традиционно скажется на снижении цен", – указали в Минсельхозе.

В любом случае, утверждают в министерстве, дефицита сахара в России нет. В прошлом году уровень самообеспеченности им составил 104,9%.

Многие сахарные заводы в настоящее время попросту не работают, их запускают в сентябре под новый урожай. Так что с приходом осени можно ждать и появления на прилавках более дешевого сахара.