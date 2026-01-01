"Семерка" ОПЕК+ не стала менять квоты на добычу нефти

Было решено сохранить в декабре сентябрьские квоты на добычу нефти: 10,478 млн баррелей в день для Саудовской Аравии, 9,949 млн для России, 4,431 млн для Ирака, 2,676 млн для Кувейта, 1,628 млн для Казахстана, 1,007 млн для Алжира, 0,841 млн для Омана.

Страны "семерки" продолжат проводить встречи примерно раз в месяц для обсуждения условий на рынке. Следующая намечена на 29 ноября.

Квоты в этом году росли: в первом квартале для Саудовской Аравии квота составляла 10,103 млн баррелей в день, для России – 9,574 млн, для Ирака – 4,273 млн, для Кувейта – 2,58 млн, для Казахстана – 1,569 млн, для Алжира – 0,971 млн, для Омана – 0,811 млн.

В сентябре "семерка" завершила постепенный процесс выхода из заявленного в 2023 года добровольного сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в день.

"Семерка" ОПЕК+ раньше была "восьмеркой", но 1 мая 2026 года ОПЕК и ОПЕК+ покинули ОАЭ.