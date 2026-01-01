Скоринговая модель поможет ФНС выявить скрытые доходы самозанятых

"Если я массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание. Еще один признак – отмена чека партнером плательщика НПД", – приводит издание слова начальника управления оперативного контроля ФНС Владимира Мальцева.

В январе – сентябре за неправомерное аннулирование чеков к ответственности привлекли около 3000 плательщиков налога на профессиональный доход, общая сумма нарушений составила "около 300 млн рублей".

Мальцев напоминает, что в Налоговом кодексе закреплена ответственность для самозанятых за сокрытие доходов – 20% от суммы операции при первом нарушении, 100% при повторном.

Экспериментальный налоговый режим для самозанятых действует до конца 2028 года. Это специальный налоговый режим для граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых нет наемных работников, работающих по трудовым договорам. Налоговые ставки для них составляют 4% при расчетах с физлицами и 6% – при расчетах с юрлицами и ИП. Лимит дохода – 2,4 млн руб. в год.

Замглавы ФНС Дмитрий Сатин 22 октября рассказывал, что до конца 2026 года либо в начале 2027-го власти РФ вместе с бизнесом разработают единую концепцию переходного специального налогового режима. Речь о решениях для самозанятых и тех, кто сейчас использует автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Это позволит им не уйти в тень после окончания соответствующих экспериментов и одновременно обеспечит плавный рост налоговой нагрузки.

На 31 августа 2026 года в России насчитывалось около 17,4 млн самозанятых, из них примерно 16,5 млн – физлица. Больше всего их в Москве (2,5 млн), Московской области (1,2 млн), Санкт-Петербурге (1,1 млн).