"Чтобы мы возобновили снижение ставки, мы должны увидеть, что устойчивая инфляция вновь смещается хотя бы в диапазон 4–5%", – заявил Тремасов. В сентябре ЦБ повысил оценку устойчивого роста цен до 5–6% в годовом выражении, передает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что текущую денежно-кредитную политику регулятор считает "умеренно жесткой", и достигнутой жесткости достаточно, чтобы инфляционные тренды шли вниз. Однако скорость снижения важна: "Если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, повышение ключевой ставки может стать возможным сценарием".

При этом ужесточение политики ЦБ Тремасов назвал сценарием, который не является базовым: базовый прогноз ЦБ предполагает последующее снижение ставки.

Тремасов отметил, что повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 октября, по предварительным оценкам, добавило к инфляции 0,8 п. п.; окончательные выводы в ЦБ сделают после полной оценки данных за октябрь. По данным Росстата, тарифы на водоотведение выросли на 17,1%, холодное водоснабжение – на 15,3%, горячее – на 14,2%, отопление – на 12,7%, электроэнергию – на 12,0%.

Совет директоров ЦБ 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, как и в сентябре, впервые за более чем год сделав паузу в смягчении политики. 12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что высокая ставка оправданна и сохранится "еще какое-то время" ради сдерживания цен. По данным Росстата, инфляция в России за период с 3 по 9 ноября составила 0,12%, в годовом выражении – 6,33%.

Набиуллина ранее заявляла, что ключевая ставка в базовом сценарии регулятора в 2027 году будет опускаться, но в течение всего года останется двузначной. Ее быстрое снижение опасно для экономики.