Состоялось первое заседание подкомиссии по бесперебойному функционированию критической инфраструктуры

Участвовали в заседании мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, представители Минобороны и Генштаба ВС РФ, члены коллегии ВПК, главы регионов, представители федеральных органов исполнительной власти, а также руководители и собственники предприятий. Возглавил подкомиссию первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Устойчивость отраслей будет рассматриваться подкомиссией через призму существующих рисков и понесенного ущерба. Будут предлагаться адресные и системные меры для снижения угроз", – указал Мантуров.

В числе основных направлений работы им перечислены:

мониторинг состояния ключевых предприятий;

выработка новых инженерных и регуляторных решений по защите и быстрому восстановлению объектов;

обеспечение резервирования критически важных ресурсов;

диверсификация логистики, дублирование поставщиков стратегической продукции.

Одним из приоритетов также заявлена минимизация негативных социально-экономических последствий в связи с нарушением работы предприятий.

Тремя днями ранее, 24 августа, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры Российской Федерации". Новая подкомиссия создана во исполнение этого указа.

В ходе заседания Мантуров отметил, что указ от 24 августа позволяет вводить временное управление в отношении имущества компаний, которые игнорируют необходимость усиления защиты или своевременно не устраняют последствия атак.

"При этом норма в первую очередь носит превентивный, дисциплинирующий характер и должна задействоваться, когда бизнес действительно саботирует установки государства. Это особенно актуально, учитывая, что зачастую простой одного субъекта экономики может повлечь цепную реакцию для смежников. И тем самым подорвать устойчивость целой отрасли", – подчеркнул первый вице-премьер.

Указом от 24 августа под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры, энергетики (в том числе атомной), жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные объекты, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для безопасности, экономической стабильности России и жизнедеятельности населения.

Минпромторг и представители бизнеса подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов.