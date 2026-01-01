В перезапуск оставленных иностранцами автозаводов вложили 100 млрд руб. – Мантуров

"У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 млн автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновленной стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий. В частности, для легкового сегмента ориентир – это не менее 500 тыс. автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов – седан, кроссовер, хетчбэк, универсал и другие типы", – отметил Мантуров.
По словам вице-премьера, в целевом сценарии уже к 2030-му уровень технологической независимости должен достичь 80% по легковушкам и до 90% – по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам.
"Основу до 2035 года продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные решения. При этом будет последовательно расти доля альтернативных силовых установок. В частности, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды", – добавил Мантуров.
Он также указал, что в целевом сценарии к 2035-му планируется выйти на выпуск около 2,8 млн транспортных средств в год, а долю российской продукции на внутреннем авторынке – довести до 80%.
Какие автозаводы оставили в России иностранные компании после 2022 года?
- Renault (Москва) – передан правительству Москвы, переименован в "Москвич".
- Nissan (Санкт-Петербург) – перешел ФГУП "НАМИ", затем "АвтоВАЗу", выпускает машины под маркой Xcite (ранее Lada).
- Toyota (Санкт-Петербург) – передан ФГУП "НАМИ", на площадке запущено производство люксового бренда Aurus (Senat).
- Hyundai / Kia (Санкт-Петербург) – выкуплен компанией "Арт-Финанс", переименован в "Автозавод АГР", собирает автомобили под маркой Solaris.
- Volkswagen (Калуга) – продан холдингу "Авилон", переименован в AGR Automotive Group, перезапущен с китайскими партнерами.
- Mercedes-Benz (Подмосковье, Есипово) – перешел холдингу "Автодом", перезапущен для сборки премиальных машин (включая Hongqi).
- Mazda (Владивосток) – доля японской стороны выкуплена российской группой "Соллерс", собирает пикапы и коммерческий транспорт.
- Ford (Елабуга) – полностью перешел под контроль "Соллерс" для выпуска легких коммерческих грузовиков под собственным брендом.
- ПСМА Рус / Stellantis & Mitsubishi (Калуга) – завод перешел под управление компании "Автомобильные технологии", где налажена сборка Citroen и кроссоверов других марок.
- Volvo Trucks (Калуга) – завод грузовых автомобилей передан российскому инвестору и переименован в "Автомобильное моторное общество" (АМО).
- Isis / Isuzu (Ульяновск) – активы японского производителя грузовиков переданы компании "Соллерс".