В перезапуск оставленных иностранцами автозаводов вложили 100 млрд руб. – Мантуров

"У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 млн автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновленной стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий. В частности, для легкового сегмента ориентир – это не менее 500 тыс. автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов – седан, кроссовер, хетчбэк, универсал и другие типы", – отметил Мантуров.

По словам вице-премьера, в целевом сценарии уже к 2030-му уровень технологической независимости должен достичь 80% по легковушкам и до 90% – по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам.

"Основу до 2035 года продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные решения. При этом будет последовательно расти доля альтернативных силовых установок. В частности, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды", – добавил Мантуров.

Он также указал, что в целевом сценарии к 2035-му планируется выйти на выпуск около 2,8 млн транспортных средств в год, а долю российской продукции на внутреннем авторынке – довести до 80%.

Какие автозаводы оставили в России иностранные компании после 2022 года?