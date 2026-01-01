Всего на участие в проекте по формированию низковысотной экономики подали 18 заявок, из них шесть – от регионов Дальневосточного федерального округа. Отбор проводили по 11 критериям, включая готовность сценариев применения, инфраструктуры, эксплуатантов (операторов) и организационного сопровождения.

Как рассказал вице-премьер Андрей Никитин, в совокупности по всем заявкам было представлено более 300 маршрутов беспилотной логистики.

На выбранных маршрутах протестируют регулярную доставку продуктов, посылок, лекарств и других грузов. Особый акцент сделают на труднодоступных населенных пунктах, где беспилотники могут усилить систему снабжения.

"Для мониторинга полетов задействуют систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Она позволит оценивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность перевозок", – говорится в сообщении Минтранса РФ.

В ведомстве отметили, что итоги пилотного проекта помогут выработать единые подходы к организации беспилотной доставки и определить условия для ее масштабирования по стране.

О подготовке проекта по организации регулярной доставки грузов с помощью беспилотников в Минтрансе сообщили в конце октября. В ведомстве отметили, что маршруты протяженностью 20, 50 и 100 км свяжут склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов. В ходе проекта предстоит оценить, насколько беспилотная доставка быстрее и выгоднее традиционных способов перевозки, как обеспечить регулярность рейсов и в каких регионах технология наиболее востребована.

Где уже тестируют доставку беспилотниками

В ряде российских регионов доставку грузов дронами уже начали применять. Как сообщали в октябре в Минтрансе, в Нижегородской области беспилотники доставили покупателям более 2500 заказов. В Якутии в рамках проекта "Воздушная переправа" выполнили 288 полетов по маршруту Якутск – Нижний Бестях и перевезли 668,5 кг грузов. В Татарстане в Альметьевской зоне совместно с "Почтой России" беспилотные летательные аппараты выполнили первые тестовые полеты с почтовыми отправлениями.