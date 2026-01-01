В Росатоме заявили об успешном завершении северного завоза

В Хабаровский край морским путем завезено более 23 тыс. тонн грузов, в том числе дизельное топливо, уголь и моторные масла в таре.

"Все критически важные для жизнеобеспечения отдаленных и труднодоступных территорий поставки выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Особое внимание уделялось выгрузке угля на необорудованный берег в районах с ограниченной транспортной доступностью", – подчеркивают в Росатоме.

В Якутию доставлено 16,8 тыс. тонн дизельного топлива, на Чукотку – более 226 тыс. тонн грузов.

Отмечаются существенное снижение затрат на доставку топлива в Якутию благодаря оптимизации логистики, минимизация рисков завоза топлива и соответствие плановым срокам на Чукотке.

По словам заместителя губернатора Чукотки Ярослава Мамонова, план по доставке продовольствия ЕМО выполнил на 100%, завершается выгрузка в отдаленных селах; все населенные пункты округа обеспечены углем и топливом на зиму.

"Наша задача – не просто обеспечить доставку грузов, но и сделать это максимально эффективно для всех участников процесса. Ключевым экономическим эффектом навигации стало завершение основных поставок до ледостава. ЕМО повторил свой результат 2025 года, выгрузив нефтепродукты до ноября. Это позволило регионам значительно сэкономить бюджетные средства за счет избежания дорогостоящих ледокольных проводок и сезонного удорожания фрахта", – указывает гендиректор АО "Росатом Арктика" Александр Лазаренко.

Северный завоз охватывает много больше регионов, в представленном пресс-релизе речь идет о действиях АО "Росатом Арктика" как единого морского оператора северного завоза (стоит уточнить, что северный завоз в целом – это около 4 млн тонн грузов). В рамках пилотного проекта в 2025 году силами компании на Чукотку было доставлено 159,2 тыс. тонн грузов, позднее к проекту подключились Хабаровский край и Якутия. Компания "Росатом Арктика" стала ЕМО с 1 января 2026 года.

В апреле 2026 года занимавший тогда пост полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев обращал внимание на то, что "Росатом Арктика" сталкивается с дефицитом и высоким износом доступных судов, которые ему приходится арендовать. Средний возраст морских судов превышает 25 лет, речных – более 45 лет.

Поэтому, подчеркивал Трутнев, ЕМО нуждается в собственном флоте.

В июне 2026-го компания заявила о планах купить два танкера ледового класса не ниже Arc4, водоизмещением около 20.000 тонн и не старше 20 лет.