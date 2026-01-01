ЦБ рекомендовал банкам активнее помогать клиентам с проблемами

"В настоящее время широкое распространение получила деятельность по содействию гражданам в урегулировании задолженности. При этом среди лиц, предлагающих услуги по решению проблем с задолженностью, есть недобросовестные посредники («раздолжнители»), которые ведут агрессивные рекламные компании и вводят граждан в заблуждение относительно ценности предлагаемых им услуг. В ряде случаев они обещают гражданам полное списание долгов, сохранность всего имущества в процедуре банкротства, а также подталкивают их к совершению недобросовестных действий", – предупреждает информационное письмо ЦБ.

Банк России рекомендует кредитным организациям:

проактивно информировать заемщиков о способах урегулирования, в том числе путем организации "адресного взаимодействия" с предложением возможных вариантов;

уделять внимание заемщикам, своевременно исполняющим свои обязательства, однако имеющим признаки снижения платежеспособности или же если они "имеют намерение обратиться за услугами к недобросовестным посредникам";

выделить отдельный канал связи (например, контактный номер, электронную почту) для обращения граждан, столкнувшихся со сложностями, и предоставления им консультаций.

Феномен "раздолжнителей" подробно разбирала в "Профиле" Мария Рыбакова.

"Расцвет «раздолжнительства» в России эксперты связывают с популярностью упрощенного, внесудебного порядка банкротства физлиц, который появился в 2020 году, во время пандемии (до того стать банкротом физлицо могло лишь через суд). В 2023-м эта процедура стала еще более доступной для граждан. Минимальный размер задолженности, допускающей внесудебное банкротство, был понижен с 50 тыс. до 25 тыс. рублей, а максимальный повышен с 500 тыс. до 1 млн рублей", – писала она.