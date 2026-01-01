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Курс евро на рынке Forex превысил 100 рублей

Европейская валюта прибавила 1,76% и достигла 100,033 руб., следует из данных Investing по состоянию на 11:09 мск. Отметка 100 руб. за евро была пройдена впервые с 19 марта.

Деньги

©Alex photohub/Shutterstock/Fotodom

На динамику рубля продолжает влиять ситуация на рынке энергоносителей. По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, нефть Brent на этой неделе опустилась к нижней границе диапазона $85–90 за баррель, пишет РБК.

Дополнительное давление создают логистические проблемы, которые могут ограничить возможности нефтегазовых компаний воспользоваться высокими ценами на сырье. Это, в свою очередь, способствует спекулятивному спросу на основные иностранные валюты.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев ожидает, что в ближайшее время рубль продолжит постепенно слабеть. По его оценке, сегодня доллар может торговаться в диапазоне 84,5–86,5 руб., евро – 98,0–100,5 руб., а юань – 12,5–12,9 руб.

При этом дальнейшее движение валют будет зависеть от нескольких факторов. Дополнительное давление на рубль могут оказать новые удары по экспортной и логистической инфраструктуре, тогда как активизация продаж валютной выручки экспортерами способна, напротив, поддержать российскую валюту.

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Метки: валюта торги
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