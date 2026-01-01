НСПК предупредила о возможных сбоях с Visa и Mastercard при онлайн-оплате

"Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые в 2022 году ушли из России", – передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В НСПК рекомендуют использовать карты "Мир", которые, по данным системы, продолжат работать без изменений при покупках как в офлайн-, так и в онлайн-сегменте. Доля операций отечественной платежной системы, по оценке компании, сейчас составляет 75%.

При этом выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают функционировать; проведение платежей по ним обеспечивает НСПК. Компания предложила поэтапно снизить межбанковскую ставку вознаграждения за расчеты по таким картам: с начала 2027 года – до 1%, а с начала 2028 года – обнулить.

Межбанковское вознаграждение – это плата, которую банк-эквайер (кредитная организация, которая обеспечивает возможность приема безналичных платежей) перечисляет банку-эмитенту (банк, выпустивший платежную карту) за каждую транзакцию. Оно включено в комиссию за эквайринг (банковская услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичную оплату от клиентов) и представляет собой внутренний межбанковский платеж.

Ранее совет участников и пользователей платежного рынка при НСПК поддержал предложение не устанавливать нормативные сроки прекращения обращения карт международных платежных систем, которые больше не работают в России, в том числе Visa и Mastercard.

Visa и Mastercard приостановили деятельность в России в марте 2022 года. Карты перестали работать за границей, однако внутри страны продолжили функционировать благодаря тому, что все транзакции по ним обрабатываются НСПК. Новые карты не выпускаются, а сроки действия ранее выпущенных были продлены либо сделаны бессрочными.

В мае 2026 года директор департамента НСПК Центробанка РФ Алла Бакина заявила, что карты международных платежных систем, не несущие тот функционал, который обеспечивали ранее, должны уйти с российского рынка. Их поддержка обходится НСПК в дополнительные издержки. Она отметила, что доля таких карт в России за четыре-пять лет сократилась менее чем до 17%. Сообщалось, что Банк России планирует установить разумный срок для прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard, чтобы полностью перейти на систему "Мир".